Ημέρα Περιβάλλοντος VINCI στην Ολυμπία Οδό

22/09 όλες οι εταιρείες του Ομίλου VINCI παγκοσμίως γιόρτασαν το περιβάλλον.

Στις 22 Σεπτεμβρίου όλες οι εταιρείες του Ομίλου VINCI παγκοσμίως γιόρτασαν το περιβάλλον.

Ο Διευθυντής Περιβάλλοντος της Ολυμπίας Οδού, Γιώργος Καζαντζόπουλος, ενημέρωσε τους συναδέλφους του για θέματα αποκατάστασης του περιβάλλοντος μετά από φυσικές καταστροφές. Όπως επισήμανε: «Οι φυτέψεις που θα γίνουν από εδώ και πέρα θα πρέπει να είναι ανθεκτικές στη κλιματική αλλαγή. Θα επιλεχθούν είδη της τοπικής χλωρίδας, με μικρές ανάγκες άρδευσης, κατά το δυνατόν βραδύκαυστα, ενώ θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη χαμηλής βλάστησης για την κατά το δυνατόν άμεση αντιμετώπιση των φαινομένων διάβρωσης του εδάφους, ως συνέπεια της πυρκαγιάς».

Οι εργαζόμενοι της Ολυμπίας Οδού πήραν μέρος σε δράση αποκατάστασης και ενίσχυσης φύτευσης σε χώρο εντός του αστικού ιστού του Ρίου και στη συνέχεια συνδέθηκαν διαδικτυακά με όλες τις εταιρείες του Ομίλου VINCI, σε συζήτηση κατά την οποία ανταλλάχθηκαν καινοτόμες ιδέες και πρακτικές για το περιβάλλον.

Σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς λόγω της κλιματικής αλλαγής, επενδύουμε στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Η Ολυμπία Οδός, μέσα από τη συνεχή ενημέρωση και δράση, χτίζει δρόμους που αντέχουν στο μέλλον, προστατεύοντας ταυτόχρονα το περιβάλλον και τις τοπικές κοινότητες, σημείωσε ο Παναγιώτης Παπανικόλας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας.