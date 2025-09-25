Δανός ΥΠΑΜ: «Συστηματική απειλή από επαγγελματία παίκτη» οι υπερπτήσεις drones

Άγνωστης προέλευσης μη επανδρωμένα αεροσκάφη πέταξαν πάνω από πολιτικά και ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο στη Δανία για δεύτερη νύχτα στη σειρά αυτή την εβδομάδα, με τον υπουργό Άμυνας να εκτιμά πως υπάρχει στο εξής μια «συστηματική απειλή» την οποία προκαλεί ένας «επαγγελματίας παίκτης».

Άγνωστης προέλευσης μη επανδρωμένα αεροσκάφη πέταξαν πάνω από πολιτικά και ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο στη Δανία για δεύτερη νύχτα στη σειρά αυτή την εβδομάδα, με τον υπουργό Άμυνας να εκτιμά πως υπάρχει στο εξής μια «συστηματική απειλή» την οποία προκαλεί ένας «επαγγελματίας παίκτης».

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη εντοπίστηκαν πάνω από τα αεροδρόμια του Άαλμποργκ (βόρεια), του Έσμπιεργκ (δυτικά), του Σόντερμποργκ (νότια) και της αεροπορικής βάσης του Σκρίντστρουπ προτού αποχωρήσουν, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το βράδυ της Δευτέρας, 22 Σεπτεμβρίου, drones, η προέλευση των οποίων δεν έχει ταυτοποιηθεί, πέταξαν πάνω από το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης και το αεροδρόμιο του Όσλο στη γειτονική Νορβηγία, μπλοκάροντας την εναέρια κυκλοφορία για αρκετές ώρες.

Τα συμβάντα αυτά σημειώνονται μετά τη διείσδυση ρωσικών drones στην Πολωνία και τη Ρουμανία και ρωσικών μαχητικών αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της Εσθονίας, όμως οι δανικές και οι ευρωπαϊκές αρχές δεν έχουν προσώρας κάνει καμία διασύνδεση μεταξύ αυτών των συμβάντων.

Η κυβέρνηση της Δανίας, που επιμένει στη απουσία «απευθείας στρατιωτικής απειλής», ανακοίνωσε ότι θα αποκτήσει νέα μέσα «εντοπισμού και εξουδετέρωσης drones».

«Ο σκοπός τέτοιων επιθέσεων είναι να σπείρουν τον φόβο, να προκαλέσουν διαίρεση και να μας τρομάξουν», δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Πέτερ Χούμελγκαρντ.

Η σκανδιναβική χώρα, μέλος του ΝΑΤΟ, αναμένεται να φιλοξενήσει την ερχόμενη εβδομάδα τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μία σύνοδο κορυφής στην Κοπεγχάγη.

Το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ, ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας έπειτα από εκείνο της πρωτεύουσας Κοπεγχάγη, έκλεισε προσωρινά προτού ανοίξει και πάλι μερικές ώρες αργότερα.

Έπειτα από «συνολική αποτίμηση της κατάστασης», η αστυνομία και ο στρατός αποφάσισαν να μην καταρρίψουν τα drones, κυρίως για την ασφάλεια των πολιτών, δήλωσε ο αρχηγός του επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων Μίχαελ Χάιλντγκαρντ σε συνέντευξη Τύπου που δόθηκε σήμερα το πρωί.

«Επίσης δεν έχουμε συλλάβει εκείνους που λειτουργούσαν» τα drones, είχε εξηγήσει νωρίτερα η τοπική αστυνομία.

Είπε πως τα drones «πετούσαν με φώτα και παρατηρήθηκαν από το έδαφος», αλλά δεν μπόρεσε να προσδιορίσει το είδος των drones ή την αιτία της υπέρπτησης.

Τα αεροδρόμια του Έσμπιεργκ και του Σόντερμποργκ δεν έκλεισαν επειδή δεν προβλεπόταν καμία πτήση από αυτά.

«Σοβαρή επίθεση»

Έρευνα έχει ξεκινήσει σε συνεργασία με τις υπηρεσίες πληροφοριών της Δανίας και τον στρατό με σκοπό να «διευκρινιστούν οι συνθήκες» των πτήσεων αυτών, πρόσθεσε η αστυνομία.

Μετά την υπέρπτηση πάνω από το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν είχε καταγγείλει «την πιο σοβαρή επίθεση εναντίον μιας κρίσιμης σημασίας υποδομής» στη χώρα, λέγοντας πως «δεν αποκλείει» το ενδεχόμενο να προερχόταν από τη Ρωσία.

«Αυτό εγγράφεται στην ανάπτυξη που μπορέσαμε να παρατηρήσουμε πρόσφατα με άλλες επιθέσεις drones, παραβιάσεις του εναέριου χώρου και κυβερνοεπιθέσεις κατά ευρωπαϊκών αεροδρομίων», είπε.

Αναφερόταν στις πρόσφατες διεισδύσεις drones στην Πολωνία και στη Ρουμανία και στη διείσδυση ρωσικών καταδιωκτικών αεροσκαφών στον εσθονικό εναέριο χώρο στα μέσα Σεπτεμβρίου.

Οι κυβερνήσεις αυτών των τριών χωρών μελών του ΝΑΤΟ είχαν ενοχοποιήσει τη Ρωσία, που αρνήθηκε κάθε ευθύνη, με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ να κάνει λόγο για «αβάσιμες κατηγορίες».

Τα συμβάντα αυτά λαμβάνουν χώρα μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση από τη Δανία της απόκτησης, για πρώτη φορά, όπλων ακριβείας μεγάλης εμβέλειας ώστε να μπορούν να πλήττουν μακρινούς στόχους, εκτιμώντας πως η Ρωσία αντιπροσωπεύει απειλή «επί χρόνια».

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, άλλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, κυρίως στις Βρυξέλλες, στο Λονδίνο, στο Βερολίνο και στο Δουβλίνο, είχαν προβλήματα στη λειτουργία τους λόγω κυβερνοεπίθεσης η προέλευση της οποίας δεν έχει ανακοινωθεί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ