Σε ποιες περιοχές οι κάτοικοι κινδυνεύουν να μην ξαναδούν... νερό

Μέχρι το τέλος του αιώνα περίπου 750 εκατομμύρια άνθρωποι θα εκτεθούν σε κινδύνους έλλειψης νερού.

Αντιμέτωποι με πολυετείς ξηρασίες, οι οποίες θα μπορούσαν να μετατρέψουν τη λειψυδρία σε ανυδρία, βρίσκονται εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο εν μέσω της κλιματικής αλλαγής. Νοικοκυριά σε διάφορες γωνιές του πλανήτη θα μπορούσαν να δουν τις βρύσες των σπιτιών τους να στερεύουν καθώς διευρύνονται οι πολυετείς ξηρασίες, οι οποίες πλήττουν τους υδάτινους πόρους.

Ερευνητές του Κέντρου Έρευνας Κλιματικής Φυσικής του Ινστιτούτου Βασικών Επιστημών (IBS) με μελέτη που δημοσίευσαν στο διεθνές περιοδικό "Nature Communications" υποστήριξαν ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη θα αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο ακραίων πολυετών ξηρασιών τις επόμενες δεκαετίες. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσε να έρθει μια μέρα που δεν θα βγαίνει καθόλου νερό από τη βρύση, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στην καθημερινή ζωή και τη βιομηχανία σε όλους τους τομείς.

Οι επιστήμονες σημείωσαν ότι ο αντίκτυπος θα μπορούσε να ξεπεράσει την απλή λειψυδρία και να προκαλέσει σοβαρές ζημιές στην καθημερινή ζωή, τη γεωργία και τη βιομηχανία τόσο στις πόλεις όσο και στις αγροτικές περιοχές.

Χρησιμοποιώντας τις πιο πρόσφατες προσομοιώσεις κλιματικών μοντέλων, οι ερευνητές υπολόγισαν το σημείο στο οποίο η ζήτηση νερού σε μια δεδομένη περιοχή υπερβαίνει την παροχή νερού από βροχοπτώσεις, ποτάμια και δεξαμενές. Ονόμασαν αυτό το σημείο «Ημέρα Μηδέν Ξηρασίας (DZD)». Όπως υποδηλώνει το όνομα, σημαίνει την ημέρα που δεν βγαίνει νερό ακόμα κι εάν κάποιος ανοίξει τη βρύση. Στην πραγματικότητα, μεγάλες πόλεις όπως το Κέιπ Τάουν στη Νότια Αφρική το 2018 και η Τσενάι στην Ινδία το 2019 αντιμετώπισαν τον κίνδυνο διακοπής της παροχής νερού.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι οι περιοχές που βασίζονται αποκλειστικά σε επιφανειακά ύδατα είναι εξαιρετικά ευάλωτες λόγω των συνδυασμένων επιπτώσεων της μειωμένης βροχόπτωσης και της ροής των ποταμών που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή, σε συνδυασμό με την αυξημένη χρήση νερού. Συγκεκριμένα, η Μεσόγειος, η νότια Αφρική και τμήματα της Βόρειας Αμερικής προσδιορίστηκαν ως σημαντικές περιοχές κινδύνου για DZD. Όπως επισημάνθηκε, τα υπόγεια ύδατα εξαιρέθηκαν από αυτήν την ανάλυση αλλά εάν εξαντληθούν και αυτά, η κατάσταση θα μπορούσε να γίνει πολύ πιο σοβαρή.

Οι ερευνητές προέβλεψαν ότι μέσα στα επόμενα 15 χρόνια, το 35% των ευάλωτων περιοχών παγκοσμίως θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν DZD, και μέχρι το τέλος του αιώνα περίπου 750 εκατομμύρια άνθρωποι θα εκτεθούν σε κινδύνους έλλειψης νερού. Από αυτούς, περίπου 470 εκατομμύρια θα είναι κάτοικοι αστικών κέντρων και περίπου 290 εκατομμύρια θα είναι αγροτικοί πληθυσμοί. Οι ελλείψεις νερού στις πόλεις αναμένεται να είναι σοβαρές στη Μεσόγειο, ενώ τα μέσα διαβίωσης σε περιοχές της Αφρικής και της Ασίας προβλέπεται να αντιμετωπίσουν οξείες κρίσεις.

Η μελέτη δείχνει ότι τα συστήματα ύδρευσης για το αστικό πόσιμο νερό και τη γεωργία γίνονται ολοένα και πιο ευάλωτα και ότι η συχνότητα των DZD θα αυξηθεί πολύ πιο γρήγορα τις επόμενες δεκαετίες από ό,τι αναμενόταν προηγουμένως.

Στο πλαίσιο αυτό, η κατανόηση του πού και πότε θα εμφανιστούν αυτές οι συνθήκες είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη αποτελεσματικών στρατηγικών διαχείρισης των υδάτων για τις αγροτικές και αστικές κοινότητες.

«Η μελέτη μας δείχνει ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη προκαλεί και επιταχύνει τις συνθήκες «Ημέρας Μηδέν Ξηρασίας» παγκοσμίως. Ακόμα κι αν επιτύχουμε τον στόχο του 1,5°C, εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι θα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πρωτοφανείς ελλείψεις νερού», λέει η Vecchia Ravinandrasana, συγγραφέας της μελέτης. Ταυτόχρονα, τονίζει ότι «οι ξηρασίες της Ημέρας Μηδέν δεν είναι πλέον ένα μακρινό σενάριο: συμβαίνουν ήδη. Χωρίς άμεση προσαρμογή και βιώσιμη διαχείριση των υδάτων, εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν πρωτοφανείς μελλοντικές ελλείψεις νερού».

«Σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας, και λόγω της αυξανόμενης σοβαρότητας του υδρολογικού στρες, το 14% των μεγάλων ταμιευτήρων νερού θα μπορούσαν να στερέψουν ήδη κατά τη διάρκεια των πρώτων γεγονότων DZD, με σοβαρές επιπτώσεις στα μέσα διαβίωσης των ανθρώπων», εκτιμά ο καθηγητής Christian Franzke από το Κέντρο IBS για την Κλιματική Φυσική.