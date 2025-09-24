Βραβείο Ζαχάρωφ 2025: Ανακοινώθηκαν οι 8 υποψηφιότητες

Η ψηφοφορία για τους τρεις φιναλίστ θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο.

Οι 8 υποψηφιότητες για το Βραβείο Ζαχάρωφ 2025 παρουσιάστηκαν σε συνεδρίαση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η ψηφοφορία για τους τρεις φιναλίστ θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο από πολιτικές ομάδες και ευρωβουλευτές.

Οι υποψήφιες για το Βραβείο Ζαχάρωφ 2025 για την Ελευθερία της Σκέψης, το υψηλότερο ευρωπαϊκό βραβείο για δέσμευση και έργο υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι (με αλφαβητική σειρά):

Η Mzia Amaglobeli και το κίνημα διαμαρτυρίας υπέρ της δημοκρατίας στη Γεωργία, που προτάθηκε από την ευρωβουλευτή Rasa Juknevičienë και 60 άλλους ευρωβουλευτές· Το Budapest Pride, που προτάθηκε από την ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας· οι Marc Angel, Kim Van Sparrentak και 43 άλλα μέλη· Δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις σε περιοχές συγκρούσεων, που εκπροσωπούνται από τον Παλαιστινιακό Σύνδεσμο Τύπου, την Παλαιστινιακή Εταιρεία Ερυθράς Ημισελήνου (PRCS) και την Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών (UNRWA), που προτάθηκαν από την ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών· Δημοσιογράφοι στην Παλαιστίνη (Hamza και Wael Al-Dahdouh, Plestia Alaqad, Shireen Abu Akleh, Ain Media (προς τιμήν των Yasser Murtaja και Roshdi Sarraj), που προτάθηκαν από την ομάδα της Αριστεράς (GUE/NGL)· Charlie Kirk, που προτάθηκε από την ομάδα Ευρώπη των Κυρίαρχων Εθνών· Αντρέι Πότσομπουτ, Πολωνο-Λευκορώσος δημοσιογράφος, ακτιβιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολιτικός κρατούμενος στη Λευκορωσία, που προτάθηκε από τις ομάδες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών Boualem Sansal, που προτάθηκε από την ομάδα Πατριώτες για την Ευρώπη· Σέρβοι φοιτητές, που προτάθηκαν από την ομάδα Renew Europe.

Οι υποψήφιοι παρουσιάστηκαν σε κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Επιτροπής Ανάπτυξης.

Το ετήσιο Βραβείο Ζαχάρωφ για την Ελευθερία της Σκέψης απονέμεται σε άτομα και οργανισμούς που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες από το 1988. Ονομάζεται προς τιμή του Σοβιετικού φυσικού και πολιτικού αντιφρονούντος Αντρέι Ζαχάρωφ και έχει χρηματικό έπαθλο 50.000 ευρώ.

Οι υποψηφιότητες προτείνονται από πολιτικές ομάδες ή από τουλάχιστον 40 ευρωβουλευτές. Ο νικητής θα ανακοινωθεί τον Οκτώβριο και η τελετή βράβευσης θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της ολομέλειας του Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο.