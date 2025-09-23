Ειδήσεις | Διεθνή

Η Πολωνία ανοίγει ξανά τα σύνορα με τη Λευκορωσία

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Η Πολωνία ανοίγει ξανά τα σύνορα με τη Λευκορωσία
Η Πολωνία είχε κλείσει τα σύνορα της με την Λευκορωσία αυτόν τον μήνα λόγω των ρώσο–πολωνικών στρατιωτικών ασκήσεων που έλαβαν χώρα στην Λευκορωσία.

Οι συνοριακές διελεύσεις μεταξύ Πολωνίας και Λευκορωσίας θα ανοίξουν και πάλι τα μεσάνυχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, δήλωσε σήμερα ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

Η Πολωνία είχε κλείσει τα σύνορα της με την Λευκορωσία αυτόν τον μήνα λόγω των ρώσο–πολωνικών στρατιωτικών ασκήσεων που έλαβαν χώρα στην Λευκορωσία.

Οι ανησυχίες της Πολωνίας, η οποία είναι μέλος της συμμαχίας του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με τις πολεμικές ασκήσεις «Zapad» (Δύση) ενισχύθηκαν όταν περίπου 21 ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη εισήλθαν στον εναέριο χώρο της τη νύχτα της 9ης προς 10η Σεπτεμβρίου.

«Η ολοκλήρωση αυτών των ασκήσεων μειώνει -αν και δεν μπορώ να πω ότι εξαλείφει- διάφορες απειλές και, λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά συμφέροντα των πολωνικών μεταφορέων και σιδηροδρόμων, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι αυτό το μέτρο έχει εκπληρώσει τον σκοπό του», δήλωσε ο Τουσκ στην κυβέρνηση.

«Εάν οι εντάσεις αυξηθούν, δεν θα διστάσουμε και θα λάβουμε τις κατάλληλες αποφάσεις».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πόσο κάνει η Χρυσή Μπάλα - Ποια είναι η περιουσία του Ουσμάν Ντεμπελέ

Τα σενάρια για τα μερίσματα - Ντελίριο για Intralot - Τα σενάρια της αγοράς

Επιστροφή ενοικίου: Όλη η διαδικασία - Ποσά και δικαιούχοι

tags:
Πολωνία
Ντόναλντ Τουσκ (Donald Tusk)
Λευκορωσία
Ρωσία

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider