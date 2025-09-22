Η Siris Craft Brewery συμμετείχε στη 10η SEREXPO, θεσμό της Βόρειας Ελλάδας

Η Siris Craft Brewery έδωσε το παρών στη φετινή, επετειακή 10η SEREXPO, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Εκθεσιακό Κέντρο Σερρών, αποτελώντας μέρος μίας από τις σημαντικότερες εκθεσιακές διοργανώσεις της Βόρειας Ελλάδας.

Με τη συμμετοχή της στη SEREXPO, η Siris Craft Brewery επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να βρίσκεται κοντά στην τοπική κοινωνία των Σερρών, τους παραγωγούς, τους συνεργάτες και τους φίλους της μπίρας.

Σε ατμόσφαιρα εξωστρέφειας και καινοτομίας που χαρακτήρισε τη φετινή SEREXPO, το περίπτερο της Siris Craft Brewery αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες της έκθεσης. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να μυηθούν στον κόσμο της craft μπίρας με προτάσεις όπως η δροσερή Voreia Pilsner, η αρωματική Voreia IPA και μια ξεχωριστή μπίρα από τη σειρά Happy Brewers, αναδεικνύοντας τη δημιουργικότητα και την αυθεντικότητα που τη χαρακτηρίζουν.

Η SEREXPO, με 10 χρόνια δυναμικής παρουσίας, έχει καθιερωθεί ως θεσμός που προβάλλει την επιχειρηματικότητα, τον πολιτισμό και την καινοτομία της περιοχής, προσελκύοντας περισσότερους από 160 εκθέτες και 60.000 επισκέπτες.