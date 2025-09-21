Ειδήσεις | Ελλάδα

Κλήρωση Τζόκερ 21/9/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για πάνω από 2,2 εκατ. ευρώ

Newsroom
Κλήρωση Τζόκερ 21/9/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για πάνω από 2,2 εκατ. ευρώ
Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση τζόκερ σήμερα είναι: 13, 14, 35, 36, 45 και τζόκερ ο αριθμός 13.

Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του τζόκερ που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου, με κέρδη πάνω από 2,2 εκατ. ευρώ.

Κλήρωση Τζόκερ: Πώς να παίξετε

Η συμμετοχή στο Τζόκερ γίνεται σε πρακτορεία του ΟΠΑΠ ή διαδικτυακά. Στην πρώτη περίπτωση η συμμετοχή επιτρέπεται σε όσους έχουν συμπληρώσει τα 18 τους χρόνια και διαδικτυακά σε εκείνους που έχουν κλείσει τα 21 έτη.

Συμμετοχές γίνονται δεκτές από την ολοκλήρωση της προηγούμενης κλήρωσης έως και 30 λεπτά πριν από την έναρξη της επόμενης. Το διάστημα που μεσολαβεί από την ολοκλήρωση κατάθεσης δελτίων (21:30) μέχρι την έναρξη της κλήρωσης (περίπου στις 22:00) είναι απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλιστούν όλες οι συμμετοχές.

Η ακύρωση εκτυπωμένου αποδεικτικού συμμετοχής επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση συμμετοχής στο Τζόκερ μέσω των πρακτορείων και εφόσον οι επιλογές ενός δελτίου δεν συμπίπτουν με τις επιλογές του αποδεικτικού συμμετοχής. Δηλαδή, αν το αποδεικτικό συμμετοχής έχει, λόγω τεχνικού προβλήματος, διαφορετικά στοιχεία (π.χ. επιλεγμένοι αριθμοί, αριθμός συνεχόμενων κληρώσεων) από αυτές που είχε επιλέξει ο παίκτης στο δελτίο που συμπλήρωσε για επικύρωση.

