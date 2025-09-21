Ειδήσεις | Ελλάδα

Φωτιά στη Νέα Πέραμο: Τέθηκε άμεσα υπό μερικό έλεγχο

Φωτιά στη Νέα Πέραμο: Τέθηκε άμεσα υπό μερικό έλεγχο
Στην επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ.

Τελευταία ενημέρωση 22:25

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Νέας Περάμου κοντά σε σπίτια και τέθηκε άμεσα υπό μερικό έλεγχο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 21.00 σε ξερά χόρτα μεταξύ της περιοχής Λουτρόπυργος και Νεράκι στην Νέα Πέραμο ενώ κοντά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.

Για το λόγο αυτό πριν λίγο εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 προκειμένου οι κάτοικοι να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Νεράκι της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Στην επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ, συνοδευόμενοι από 14 οχήματα, ενώ υπήρξε και συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Mάλιστα πριν λίγο ήχησε το 112, το οποίο ανέφερε, «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Νεράκι της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

tags:
Πυροσβεστική
Πυρκαγιά

