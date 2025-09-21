Συγκεντρώσεις για Τέμπη και Ζακ Κωστόπουλο στην Αθήνα - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Στην Ομόνοια πραγματοποιείται συγκέντρωση με αφορμή τη συμπλήρωση επτά χρόνων από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, ενώ στην πλατεία Συντάγματος πραγματοποιείται συγκέντρωση αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι.

Στην εφαρμογή κυκλοφοριακων ρυθμίσεων στους δρόμους γύρω από την Ομόνοια και την πλατεία Συντάγματος προχώρησε η αστυνομία λόγω προγραμματισμένων συγκεντρώσεων .

Ειδικότερα στην Ομόνοια πραγματοποιείται συγκέντρωση με αφορμή τη συμπλήρωση επτά χρόνων από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, ενώ στην πλατεία Συντάγματος πραγματοποιείται συγκέντρωση αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, τον πατέρα του 22χρονου Ντένις που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ