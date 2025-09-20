Ειδήσεις | Διεθνή

Τραμπ: «Ανυπολόγιστο το τίμημα» στη Βενεζουέλα αν αρνηθεί να πάρει πίσω κρατούμενους

Τραμπ: «Ανυπολόγιστο το τίμημα» στη Βενεζουέλα αν αρνηθεί να πάρει πίσω κρατούμενους
Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα του Truth Social, ο Τραμπ δεν διευκρίνισε σε ποιους κρατούμενους αναφερόταν, εκτός από το ότι μερικοί ήταν «άτομα από ψυχιατρικά ιδρύματα».

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε σήμερα την κυβέρνηση της Βενεζουέλας ότι πρέπει να δεχτεί να επιστρέψουν όλοι οι κρατούμενοι τους οποίους, όπως είπε, η Βενεζουέλα είχε εξαναγκάσει να εισέλθουν στις ΗΠΑ, αλλιώς «το τίμημα που θα πληρώσει θα είναι ανυπολόγιστο».

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα του Truth Social, ο Τραμπ δεν διευκρίνισε σε ποιους κρατούμενους αναφερόταν, εκτός από το ότι μερικοί ήταν «άτομα από ψυχιατρικά ιδρύματα», ούτε διευκρίνισε τι δράση θα μπορούσε να αναλάβει.

«Θέλουμε η Βενεζουέλα να δεχτεί αμέσως όλους τους κρατούμενους και τους τροφίμους ψυχιατρικών νοσοκομείων, τους οποίους οι ηγέτες της Βενεζουέλας ανάγκασαν βίαια να εισέλθουν στις Ηνωμένες Πολιτείες», γράφει χαρακτηριστικά και προσθέτει: «Βγάλτε τους αμέσως από τη χώρα μας, αλλιώς το τίμημα που θα πληρώσετε θα είναι ανυπολόγιστο».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναπτύξει πολεμικά πλοία στην περιοχή.

