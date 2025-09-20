Οι Ευρωπαίοι περιορίζουν τα ταξίδια στις ΗΠΑ λόγω ανησυχιών για τους δασμούς

Τα οικονομικά ταξίδια στις ΗΠΑ δεν έχουν ανακάμψει πλήρως από την πτώση που είχαν σημειώσει νωρίτερα φέτος, η οποία οφειλόταν στις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και τις επιπτώσεις των δασμών.

Λιγότερα ταξίδια προς τις ΗΠΑ «κλείνουν» οι Ευρωπαίοι αυτό το φθινόπωρο, λόγω των ανησυχιών που επικρατούν γύρω από την δασμολογική και μεταναστευτική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ. Ειδικότερα, τα προγραμματισμένα διατλαντικά ταξίδια παρουσιάζουν μείωση 11%.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η αεροπορική κίνηση από τη Γερμανία υποχωρεί κατά 13% σε σχέση με ένα χρόνο πριν, ενώ από την Ισπανία και την Ιταλία καταγράφει πτώση 9% και 7,6% αντίστοιχα, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης αερομεταφορών Cirium. Οι κρατήσεις από την Βρετανία έχουν παρουσιάσει μείωση 4,9% ενώ από τη Γαλλία 2,9%.

«Η ευρωπαϊκή ζήτηση υποχωρεί. Η πτώση είναι μικρότερη και το ακούω περισσότερο όταν μιλάω με Ευρωπαίους παρά όταν το βλέπω στα δεδομένα», δήλωσε ο CEO της United Airlines, Σκοτ Κίρμπι.

Οι ευρωπαϊκές αεροπορικές αυτή τη περίοδο προσφέρουν εκπτώσεις με τα εισιτήρια για προορισμούς στις ΗΠΑ να βρίσκονται στην κορυφή. Ενδεικτικά η British Airways προσφέρει πτήσεις μετ’ επιστροφής από το Λονδίνο στη Νέα Υόρκη έναντι 355 λιρών (478 δολάρια) τον Οκτώβριο, ενώ η Virgin Atlantic Airways με 345 λίρες.

Η Lufthansa προσφέρει ταξίδια μετ’ επιστροφής Φρανκφούρτη-Νέα Υόρκη για 420 ευρώ (493 δολάρια), αν και τα ταξίδια προς την αντίστροφη διαδρομή κοστίζουν 625 δολάρια.

Αντίστοιχα, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της American Airlines, Στιβ Τζόνσον, οι αμερικανικές αεριπορικές δυσκολεύονται να γεμίσουν τις οικονομικές πτήσεις σε διεθνείς προορισμούς.

