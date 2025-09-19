Ειδήσεις | Διεθνή

Ισραήλ: Περίπου 480.000 Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει τη Γάζα

Newsroom
Ισραήλ: Περίπου 480.000 Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει τη Γάζα
Η εκτίμηση που δίνει ο ισραηλινός στρατός για αρκετές ημέρες αναφορικά με τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν απομακρυνθεί θεωρείται υπερβολικός από τη Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός, ο οποίος έχει πολλαπλασιάσει τις εκκλήσεις του για εκκένωση της πόλης της Γάζας εν αναμονή αυξημένων βομβαρδισμών και μαχών κατά της Χαμάς, ανακοίνωσε σήμερα ότι εκτιμά ότι «περίπου 480.000» Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει την πόλη από τα τέλη Αυγούστου, κατευθυνόμενοι προς το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

«Η εκτίμηση είναι περίπου 480.000», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας στρατιωτικός εκπρόσωπος απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν εγκαταλείψει την πόλη από τα τέλη Αυγούστου, όταν ο ΟΗΕ υπολόγισε τον πληθυσμό εκεί σε περίπου ένα εκατομμύριο.

Η εκτίμηση που δίνει ο ισραηλινός στρατός για αρκετές ημέρες αναφορικά με τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν απομακρυνθεί θεωρείται υπερβολικός από τη Χαμάς και από τη Πολιτική Προστασία στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία λειτουργεί υπό την εξουσία της.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
Φωτογραφία: @associatedpress

Ισραήλ
Παλαιστίνη
Πόλεμος

