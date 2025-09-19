Σε εξέλιξη πυρκαγιές σε Κάρυστο και Αρκαδία

Σε εξέλιξη βρίσκονται δύο πυρκαγιές που ξέσπασαν στην Αντιά Καρύστου και στην Λιοδώρα Αρκαδίας.

Σε εξέλιξη βρίσκονται δύο πυρκαγιές που ξέσπασαν στην Αντιά Καρύστου και στην Λιοδώρα Αρκαδίας.

Στην Κάρυστο, βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αντιάς. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι και δεν απειλεί κάποιον οικισμό.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 58 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης και 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 16 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Στην Αρκαδία, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 13.40 σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λιοδώρα και παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 53 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, ένα αεροσκάφος και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ