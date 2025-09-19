Σε εξέλιξη πυρκαγιές σε Κάρυστο και Αρκαδία

Σε εξέλιξη βρίσκονται δύο πυρκαγιές που ξέσπασαν στην Αντιά Καρύστου και στην Λιοδώρα Αρκαδίας.
Στην Κάρυστο, βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αντιάς. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι και δεν απειλεί κάποιον οικισμό.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 58 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης και 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 16 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.
Στην Αρκαδία, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 13.40 σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λιοδώρα και παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 53 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, ένα αεροσκάφος και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.
Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ