Ειδήσεις | Ελλάδα

Σε εξέλιξη πυρκαγιές σε Κάρυστο και Αρκαδία

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Σε εξέλιξη πυρκαγιές σε Κάρυστο και Αρκαδία
Σε εξέλιξη βρίσκονται δύο πυρκαγιές που ξέσπασαν στην Αντιά Καρύστου και στην Λιοδώρα Αρκαδίας.

Σε εξέλιξη βρίσκονται δύο πυρκαγιές που ξέσπασαν στην Αντιά Καρύστου και στην Λιοδώρα Αρκαδίας.

Στην Κάρυστο, βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αντιάς. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι και δεν απειλεί κάποιον οικισμό.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 58 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης και 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 16 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Στην Αρκαδία, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 13.40 σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λιοδώρα και παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 53 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, ένα αεροσκάφος και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πρόσληψη 411 διοικητικών υπαλλήλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση με μισθό από 6.800 ευρώ

Οι ηγέτες των τρίτων και τέταρτων θητειών - Η χαμένη τιμή του μοσχαριού και οι δημοσκοπήσεις

Ben & Jerry's: Η αυτοκρατορία του παγωτού που ξεκίνησε από ένα παλιό βενζινάδικο - Το αδιέξοδο με την Unilever

tags:
Φωτιά τώρα
Πυρκαγιά
Πυροσβεστική

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider