Οι Iron Maiden έρχονται στην Ελλάδα στις 23 Μαΐου 2026

Η συναυλία στην Ελλάδα έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 23 Μαΐου ενώ η πώληση των εισιτηρίων ξεκινά στις τις 22 Σεπτεμβρίου.

Από την Ελλάδα και το ΟΑΚΑ θα ξεκινήσει η περιοδεία των Iron Maiden «Run for your Lives» για τα 50 χρόνια επί σκηνής.

Οι Iron Maiden ανακοίνωσαν τις πρώτες ημερομηνίες του φετινού ευρωπαϊκού τους τουρ, συμπεριλαμβάνοντας και την Ελλάδα ως την πρώτη από τις στάσεις τους.

