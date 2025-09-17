Στο Καπιτώλιο ο Οικουμενικός Πατριάρχης - Τον υποδέχτηκε ο πρόεδρος της Βουλής

Ο προκαθήμενος της Ορθοδοξίας, είχε την ευκαιρία να θέσει ζητήματα που απασχολούν το Πατριαρχείο και να αναδείξει τις προτεραιότητές του.

Ο πρόεδρος της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, υποδέχθηκε στο Καπιτώλιο τον Οικουμενικό Πατριάρχη, Βαρθολομαίο.

Ο προκαθήμενος της Ορθοδοξίας, είχε την ευκαιρία να θέσει ζητήματα που απασχολούν το Πατριαρχείο και να αναδείξει τις προτεραιότητές του.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν η θρησκευτική ελευθερία, η προστασία των χριστιανικών κοινοτήτων και η προώθηση του διαλόγου μεταξύ διαφορετικών θρησκειών.

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο χαίρει του διακομματικού σεβασμού στο Κογκρέσο, το οποίο αναγνωρίζει την πνευματική βαρύτητα του, την αταλάντευτη προσήλωσή του στην ειρήνη και την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θρησκευτικών ελευθεριών.

Αργότερα, ο κ. Βαρθολομαίος θα βρεθεί στον ιερό ναό της Αγίας Αικατερίνης στη Βιρτζίνια, όπου θα τελέσει δοξολογία και θα μιλήσει στους πιστούς, μεταφέροντας το μήνυμα της Μητέρας Εκκλησίας στους ορθόδοξους της περιοχής.

Η περιοδεία του στην αμερικανική πρωτεύουσα θα κλείσει με δεξίωση προς τιμήν του, παρουσία του προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, κορυφαίων πολιτικών και προσωπικοτήτων της Ομογένειας. Το δείπνο διοργανώνεται από το Ecumenical Patriarch Bartholomew Foundation και τον Άρχοντα, Ιωάννη Κουδούνη.

