Μαρινάκης για ΕΛΤΑ: Δεν υπάρχει διάθεση υπαναχώρησης, τα υποκαταστήματα θα κλείσουν σε δυο φάσεις

Η κυβέρνηση δεν είναι αντίθετη επί της ουσίας της απόφασης, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναγνωρίζοντας πως η επικοινωνιακή διαχείριση ήταν άστοχη. «Η αλλαγή θα υλοποιηθεί γιατί είναι αναγκαία, αλλά με σωστό τρόπο σε δύο φάσεις», συμπλήρωσε.

Δεν υπάρχει διάθεση υπαναχώρησης σε ό, τι αφορά την απόφαση για το κλείσιμο των καταστημάτων των ΕΛΤΑ, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ξεκαθαρίζοντας πως η κυβέρνηση δεν είναι αντίθετη επί της ουσίας της απόφασης.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι επικοινωνιακά ήταν άστοχος ο τρόπος που η διοίκηση των ΕΛΤΑ χειρίστηκε αυτό το θέμα, δημιουργώντας μια ανησυχία σε τοπικές κοινωνίες και σε κάποιους βουλευτές που εν πρώτοις μπορεί να θεωρηθεί δικαιολογημένη, αλλά αν είχε προηγηθεί ο διάλογος και η επεξήγηση, θεωρώ ότι οι ανησυχίες ή ουσιαστικές αντιδράσεις θα ήταν πολύ λιγότερες έως και ανύπαρκτες», τόνισε, εξηγώντας πως «η αλλαγή θα υλοποιηθεί γιατί είναι αναγκαία, αλλά με σωστό τρόπο. Δηλαδή σε δύο φάσεις».

«Η πρώτη φάση ήταν αυτή, η οποία εκρίθη από τη διοίκηση ως η άμεσα αναγκαία στα αστικά κέντρα κτλ. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ενημέρωση και διάλογος, για να γνωρίζει η κοινωνία ότι δεν απειλείται κανείς και κανένας δεν θα μείνει χωρίς εξυπηρέτηση. Και σε δεύτερη φάση, εντός των επόμενων μηνών θα ολοκληρωθεί αυτή η συνολική απόφαση, την οποία θα υλοποιήσει η διοίκηση των ΕΛΤΑ.

Όλα αυτά λοιπόν γίνονται, για να κάνουμε και ένα συμπερασματικό επίλογο και να αποφύγω ενδεχομένως και πολλαπλές ερωτήσεις. Πρώτον, γιατί έπρεπε να εξοικονομηθούν χρήματα, τα οποία δεν μπορούν να βρεθούν από κάποια "λεφτόδεντρα" και ο δεύτερος λόγος είναι γιατί αυτή η απόφαση στρέφει το προσωπικό, στρέφει τους πόρους των ΕΛΤΑ εκεί που η κοινωνία τα τελευταία χρόνια φαίνεται, ότι έχει μεγαλύτερη ανάγκη. Όταν το 92% των συντάξεων πηγαίνει μέσω των αποστολών στο σπίτι, τότε δεν μπορούν να δαπανούν τα ΕΛΤΑ το 45% με 50%, σε μια υπηρεσία που δεν ξεπερνά το 10% των προτιμήσεων του κοινού», πρόσθεσε.

Παράλληλα, διευκρίνισε πως δεν πρόκειται για απόφαση «του Α ή Β ή Γ Υπουργείου. Είναι απόφαση ενός οργανισμού με ανεξάρτητη λειτουργία, με τη διοίκησή του, που ανήκει στο Υπερταμείο». «Όλα αυτά γίνονται γιατί έπρεπε να εξοικονομηθούν χρήματα που δεν μπορούν να βρεθούν από κάποια λεφτόδεντρα και γιατί αυτή η απόφαση στρέφει το προσωπικό και του πόρους των ΕΛΤΑ εκεί που η κοινωνία φαίνεται ότι είχε μεγαλύτερη ανάγκη», συμπλήρωσε ο κ. Μαρινάκης.

«Κανένας πολίτης, κανένας συνταξιούχος, κανένας συμπολίτης μας, καμία περιοχή, κανένα νησί, κανένας οπουδήποτε στην Ελλάδα, στην Αττική, στην περιφέρεια, δεν πρόκειται να μείνει χωρίς εξυπηρέτηση. Ήδη το 92% των συντάξεων και το 90% των ταχυδρομικών αποστολών γίνεται στο σπίτι. Γίνεται, δηλαδή, μέσω ταχυδρόμων, οι οποίοι πηγαίνουν στο σπίτι των πολιτών», συνέχισε.

«Ενώ το 10% της παραδοσιακής δραστηριότητας, αυτής της δραστηριότητας του "παλιού" ταχυδρομείου είναι πλέον η δραστηριότητα, η οικονομική δραστηριότητα των ΕΛΤΑ, αυτό παράλληλα κοστίζει περίπου το 50% στα ΕΛΤΑ, δηλαδή δίνει τα μισά χρήματα, τους μισούς πόρους για μία δραστηριότητα η οποία πλέον είναι το 10%. Η παραδοσιακή δηλαδή δραστηριότητα, φυσική παρουσία στο κατάστημα. Σκεφτείτε πριν από κάποια χρόνια πόσοι πηγαίναμε σε μαγαζιά τα οποία πουλούσαν ταινίες, κλπ. Πόσα λιγότερα είναι πλέον αυτά τα μαγαζιά. Παλιότερα πηγαίνανε και παίρνανε κασέτες, οι μεγαλύτεροι από εμάς. Σκεφτείτε πόσοι χρησιμοποιούσαν τα προηγούμενα χρόνια το φαξ και τώρα δε χρησιμοποιούν το φαξ. Δε χρειάζεται να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Άρα, ο βασικός λόγος για τον οποίον οδηγήθηκε σε αυτήν την απόφαση η διοίκηση των ΕΛΤΑ είναι γιατί άλλαξαν οι εποχές».

«Για τη συγκεκριμένη απόφαση ενημερωθήκαμε και εμείς τελευταία στιγμή και αυτός ήταν και ο λόγος που ζητήθηκε από τις διοικήσεις των ΕΛΤΑ να υλοποιηθεί αυτή η απόφαση σε δύο φάσεις, γιατί θεωρούσαμε αδιανόητο να μην έχει ενημερωθεί η κοινωνία, οι βουλευτές μας, συνολικά το πολιτικό σύστημα, τα υπόλοιπα κόμματα. Άρα, άλλο πράγμα αν είχαμε γνώση, ή τα στελέχη της κυβέρνησης τα οποία άδικα κατηγορούνται για την απόφαση αυτή καθαυτή, όπου δεν υπήρχε ενημέρωση για τη συγκεκριμένη απόφαση, και άλλο πράγμα αν υπήρχε εικόνα γενική για τις διαθέσεις των ΕΛΤΑ, οι οποίες το ξαναλέω είναι γνωστές εδώ και χρόνια, και με βάση την πραγματικότητα, είναι λογικό να θέλει μια διοίκηση, να μην "μπαίνει μέσα" ο οργανισμός τον οποίο διοικεί», ανέφερε.

Για τον κ. Σκλήκα είπε «προχωράει μια μεγάλη μεταρρύθμιση και δεν υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή "να πυροβολούμε", έναν άνθρωπο ή μια διοίκηση γιατί έκανε έναν άστοχο επικοινωνιακό χειρισμό, τη στιγμή που έχουν προχωρήσει μια σειρά από πιο σημαντικές μεταρρυθμίσεις που εκσυγχρονίζουν τα ΕΛΤΑ».

«Πρέπει να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα, να στηρίξουμε αυτές τις μεγάλες αλλαγές και το ξαναλέω δεν πρέπει να επαναληφθεί αυτή η επικοινωνιακή αστοχία από τα ΕΛΤΑ. Προηγείται η ενημέρωση, προηγείται η επεξήγηση, υπάρχουν πολλά και δυνατά επιχειρήματα και έπονται αυτές οι αναγκαίες αποφάσεις οι οποίες θα υλοποιηθούν για να είμαστε συνεννοουμένοι και να μην λέμε στον κόσμο άλλα από αυτά τα οποία θα γίνουν» είπε.

«Μπήκαν γεωγραφικά κριτήρια μετά και από μια σύσκεψη που είναι σε εσωτερικό επίπεδο το Σάββατο, μπήκαν γεωγραφικά κριτήρια ως προς την προτεραιοποίηση της υλοποίησης αυτής της απόφασης» είπε απαντώντας σε σχετική ερώτηση. «Αλλά νομίζω ότι όταν ακουστούν όλα τα επιχειρήματα, θα γίνει και μια τηλεδιάσκεψη σήμερα, εξ όσων γνωρίζω όλοι θα καταλάβουν ότι αυτή η απόφαση ήταν μονόδρομος», πρόσθεσε.

Η εισαγωγική τοποθέτηση

«Ένα φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο, ύψους 2,5 δισ. ευρώ, θα δώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο απάντηση στο μεγάλο ζήτημα της λειψυδρίας.

Η δέσμευση της Κυβέρνησης αφορά την προστασία του νερού ως του υπέρτατου δημοσίου αγαθού, όπως υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στην εκδήλωση εορτασμού των 100 χρόνων της ΕΥΔΑΠ. Αφορά την απόλυτη και κατηγορική δέσμευσή μας ότι η ΕΥΔΑΠ θα παραμείνει εταιρεία δημόσιου χαρακτήρα. Αφορά, ακόμη, τη δέσμευσή μας ότι οι επενδύσεις που σχεδιάζουμε θα προχωρήσουν, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι πάντα στη χώρα μας θα έχουμε το καλύτερο και φθηνότερο δυνατό νερό.

Σε αυτή την κατεύθυνση υλοποιούμε, άμεσα, επτά άξονες στρατηγικής δράσης, που εναρμονίζονται με τις ευρωπαϊκές μας δεσμεύσεις. Σκοπός μας είναι να ενισχύσουμε τις υδροδοτικές υποδομές σε όλη τη χώρα, να αναβαθμίσουμε τα δίκτυα, να περιορίσουμε τη σπατάλη και να αξιοποιήσουμε, ξανά, το νερό που σήμερα χάνεται.

Στον πυρήνα αυτής της προσπάθειας είναι το σχέδιο «Εύρυτος», το οποίο αφορά στη μερική Εκτροπή Κρικελιώτη και Καρπενησιώτη προς τον Εύηνο. Το έργο συμβολίζει την καλή, ανεμπόδιστη ροή και θα θωρακίσει την Αττική για τα επόμενα 30 χρόνια.

Παρεμβάσεις, ανάλογες με αυτή, θα γίνουν και σε άλλες περιοχές της χώρας με μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού, όπως η Θεσσαλονίκη, και βέβαια στα νησιά μας. Ήδη, συνολικά 151 έργα, με προϋπολογισμό άνω των 320 εκατ. ευρώ, υλοποιούνται σε περισσότερα από 40 νησιά για βελτίωση ύδρευσης και αποχέτευσης.

Μια σειρά από θετικές ειδήσεις έχουμε στο μέτωπο της υγείας.

Καταρχάς, ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης των ασθενών στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών μειώθηκε κατά 65% την περίοδο Φεβρουάριος – Οκτώβριος 2025. Ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης έχει πλέον διαμορφωθεί στις 3 ώρες και 30 λεπτά, βελτιώνοντας ουσιαστικά την εμπειρία των ασθενών στα επείγοντα. Σε καμία περίπτωση δεν πανηγυρίζουμε. Η προσπάθεια συνεχίζεται, για να βελτιώσουμε περαιτέρω τις υπηρεσίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας, καθώς γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ακόμη περιπτώσεις μεγάλων καθυστερήσεων.

Επιπρόσθετα, τέθηκε σε λειτουργία ο Ψηφιακός Βοηθός Ιατρού στον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας. Στόχος είναι να προσφέρει στους επαγγελματίες υγείας άμεση και ολοκληρωμένη πρόσβαση στα στοιχεία του ασθενή, εξασφαλίζοντας εξοικονόμηση χρόνου, μείωση της γραφειοκρατίας, καλύτερο συντονισμό της παρεχόμενης φροντίδας και διευκόλυνση στη λήψη ιατρικών αποφάσεων.

Σύντομα θα τεθεί σε λειτουργία και ο Ψηφιακός Βοηθός Πολίτη για την Υγεία, που θα επιτρέπει στους πολίτες να έχουν εύκολη, προσωποποιημένη και ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και στα δεδομένα τους.

Παράλληλα, ξεκίνησε τη λειτουργία του το νέο, όχι απλώς ανακαινισμένο, αλλά καινοτόμο Τμήμα Επειγόντων περιστατικών του Νοσοκομείου «Αττικόν». Το ΤΕΠ επεκτάθηκε κατά 800 τετραγωνικά μέτρα σε σχέση με τον αρχικό χώρο και πλέον καλύπτει 2.500 τ.μ., πληρώντας τα νέα διεθνή πρότυπα λειτουργίας. Τα εξεταστήρια υπερτριπλασιάστηκαν, από 10 σε 36, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο αναμονής, ενώ η δυναμικότητα της αίθουσας αναζωογόνησης διπλασιάστηκε και πλέον διαθέτει οκτώ θέσεις.

Αξιοποιώντας τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προβαίνουμε σε αναμόρφωση τμημάτων επειγόντων περιστατικών σε παραπάνω από 90 νοσοκομεία, ενώ παράλληλα ανακατασκευάζουμε παραπάνω από 160 κέντρα υγείας.

Σε ένα άλλο νευραλγικό πεδίο, αυτό της παιδείας, ξεκινάει η διαδικασία διαγραφής από τα μητρώα των Πανεπιστημίων περίπου 285.000 φοιτητών, με τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης που ρυθμίζει τα διαδικαστικά ζητήματα της ανώτατης διάρκειας φοίτησης των φοιτητών ΑΕΙ πρώτου κύκλου σπουδών. Η Απόφαση αφορά όλους όσοι συμπλήρωσαν, μετά το τέλος της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου 2025, την ανώτατη διάρκεια φοίτησης της Σχολής τους και δεν πληρούν τις ευεργετικές προϋποθέσεις χορήγησης παράτασης για δύο ή τρία εξάμηνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5224/2025. Μάλιστα μεταξύ των υπό διαγραφή φοιτητών, που δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους, είναι κάποιοι που έχουν εγγραφεί ακόμη και τη δεκαετία του 1930.

Αξίζει να επισημανθεί, πως το νέο πλαίσιο λαμβάνει μέριμνα για όσους επιθυμούν πραγματικά να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Ήδη, περίπου, 30.000 φοιτητές έχουν καταθέσει τη σχετική αίτηση που αφορά στη δυνατότητα παράτασης των σπουδών τους υπό προϋποθέσεις. Όμως αναμένεται, σε πολλές σχολές ακόμα, η ολοκλήρωση των αποτελεσμάτων της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου, προκειμένου να αρχίσει η αποκλειστική ημερομηνία των 30 ημερών για την αίτηση παράτασης.

Βάζουμε τάξη σε μια χρόνια εκκρεμότητα με στόχο: πιο δίκαια, σύγχρονα και λειτουργικά ΑΕΙ.

Το μεγαλύτερο πρόγραμμα επιδότησης απασχόλησης και εργασιακής εμπειρίας που έχει υλοποιηθεί ποτέ στην ιστορία της χώρας εκκινεί το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μέσω της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Το πρόγραμμα στοχεύει στην δημιουργία περίπου 50.000 νέων θέσεων εργασίας για ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω.

Το νέο πρόγραμμα, ύψους 220 εκατομμυρίων ευρώ, έχει ως στόχο την αντιμετώπιση του ποσοστού ανεργίας που επηρεάζει ιδιαίτερα άτομα ηλικίας 30 ετών και άνω με έμφαση στους μακροχρόνια ανέργους, στις άνεργες γυναίκες, στους άνεργους μέσης ηλικίας αλλά και σε όσους πλήττονται ή κινδυνεύουν από τη φτώχεια και είναι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Μέσω του προγράμματος, ενισχύεται η κοινωνική συνοχή και προωθείται η ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, ενώ δίνεται η δυνατότητα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε ανέργους 30 ετών και άνω μέσω της τοποθέτησής τους για έξι μήνες σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Στεκόμαστε στο πλευρό των συμπολιτών μας και στηρίζουμε ιδιαιτέρως ομάδες όπως οι μακροχρόνια άνεργοι, οι άνεργοι μέσης ηλικίας, οι άνεργες γυναίκες αλλά και όσους πλήττονται ή βρίσκονται στο όριο της φτώχειας. Ακούμε τις ανάγκες τους, δρομολογούμε την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, τους στηρίζουμε με πράξεις», δήλωσε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, στο πλαίσιο της β’ πρόσκλησης για τα vouchers βρεφονηπιακών σταθμών. Με την αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων και την κατάργηση του πλαφόν για τις πολύτεκνες οικογένειες, παρέχεται η δυνατότητα σε ακόμη περισσότερα παιδιά να ενταχθούν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Μάλιστα, με τη διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων καλύπτονται πλέον και οικογένειες μεσαίου εισοδήματος, αποκτώντας, για πρώτη φορά, πρόσβαση στο πρόγραμμα.

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στη β’ πρόσκληση της δράσης: «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» ολοκληρώνεται την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025».