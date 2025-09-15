Emmys 2025: Ο 15χρονος Όουεν Κούπερ του «Adolescence» έγινε ο νεότερος νικητής βραβείου

Στην ομιλία του, ο Όουεν Κούπερ, εμφανώς συγκινημένος για το επίτευγμά του, δήλωσε: «Είμαι μόνο 15 και δεν είχα ιδέα ότι θα έφτανα ποτέ εδώ. Ευχαριστώ τους γονείς μου, τους φίλους μου, τον σκηνοθέτη μας, τον Στίβεν Γκράχαμ που με καθοδήγησε».

Η σειρά Adolescence κυριάρχησε στα φετινά βραβεία Emmy 2025, κερδίζοντας τον τίτλο της Καλύτερης Μίνι Σειράς ή Ανθολογίας, καθώς και μια σειρά από σημαντικά επιμέρους βραβεία. Ανάμεσά τους, η πιο πολυσυζητημένη διάκριση ήταν αυτή του 15χρονου Όουεν Κούπερ, ο οποίος κατέκτησε το Emmy Β΄ Ανδρικού Ρόλου σε Μίνι Σειρά, για την ερμηνεία του στον ρόλο του Τζέιμι Μίλερ - ενός εφήβου που κατηγορείται για φόνο συμμαθήτριάς του.

Με αυτή τη διάκριση, ο Όουεν Κούπερ έγινε ο νεότερος άνδρας ηθοποιός στην ιστορία των Emmy που κερδίζει βραβείο ερμηνείας. Το προηγούμενο ρεκόρ κατείχε ο Σκοτ Τζάκομπι, ο οποίος είχε κερδίσει το 1973 στην ηλικία των 16 ετών. Η νίκη του 15χρονου δεν ήταν μόνο ιστορική λόγω ηλικίας, αλλά και ενδεικτική της δυναμικής που έχει η νέα γενιά ηθοποιών στη σημερινή τηλεόραση. Μπορεί για έναν έφηβο αυτή η στιγμή να μοιάζει άπιαστο όνειρο, να όμως που ο Όουεν Κούπερ κατάφερε να το κάνει πραγματικότητα.

Στην ομιλία του, ο Όουεν Κούπερ, εμφανώς συγκινημένος για το επίτευγμά του, δήλωσε: «Είμαι μόνο 15 και δεν είχα ιδέα ότι θα έφτανα ποτέ εδώ. Ευχαριστώ τους γονείς μου, τους φίλους μου, τον σκηνοθέτη μας, τον Στίβεν Γκράχαμ που με καθοδήγησε. Θέλω να πω σε όλα τα παιδιά που βλέπουν τώρα τηλεόραση: μπορείτε να το κάνετε κι εσείς. Δεν χρειάζεται να είσαι μεγάλος για να κάνεις κάτι μεγάλο».



