Διπλή επιχείρηση διάσωσης μεταναστών νότια της Γαύδου

Διπλή επιχείρηση διάσωσης μεταναστών νότια της Γαύδου
Οι επιχειρήσεις διάσωσης έγιναν από σκάφη της FRONTEX και του Λιμενικού.

Δύο μεγάλες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), πραγματοποιήθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου.

Στην πρώτη περίπτωση, πλοίο της δύναμης FRONTEX εντόπισε λέμβο με 71 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων.

Νωρίτερα το πρωί, περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος προχώρησε στον εντοπισμό και τη διάσωση 38 αλλοδαπών επιβαινόντων σε σκάφος, νοτιοδυτικά της Γαύδου. Οι διασωθέντες οδηγήθηκαν στο λιμάνι του νησιού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

