Επιστήμονες ανακάλυψαν πώς να διαγράφουν κακές αναμνήσεις από τον εγκέφαλο

Λέγεται ότι οι ερευνητές θα μπορούσαν μελλοντικά, να χρησιμοποιήσουν αυτήν την τεχνική για τη διαγραφή συγκεκριμένων αναμνήσεων από τον ανθρώπινο εγκέφαλο.

Επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Κιότο ανακάλυψαν πώς να «διαγράφουν μνήμες» - τουλάχιστον σε ποντίκια. Αυτό που έκαναν, ουσιαστικά, είναι να χρησιμοποιήσουν μία τεχνική νευρο-οπτικής («neural-optic system») για να διαταράξουν τη διαδικασία που λέγεται long-term potentiation (LTP) σε συγκεκριμένα σημεία του εγκεφάλου, όπως ο ιππόκαμπος και μετέπειτα ο πρόσθιος φλοιός, αμέσως μετά τη μάθηση και κατά τη διάρκεια του ύπνου. Λέγεται ότι οι ερευνητές θα μπορούσαν μελλοντικά, να χρησιμοποιήσουν αυτήν την τεχνική για τη διαγραφή συγκεκριμένων αναμνήσεων από τον ανθρώπινο εγκέφαλο.

Η έρευνα, στοχεύει να βοηθήσει ασθενείς που πάσχουν από διαταραχή μετατραυματικού στρες (PTSD) και σοβαρό τραύμα, προσφέροντας μια πιθανή νέα προσέγγιση στη θεραπεία της ψυχικής υγείας. Προφανώς, αυτό δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι παρενέργειες μπορεί να έχει αυτό στον ανθρώπινο εγκέφαλο – όπως το να διαγράφει άλλες μνήμες ή συναισθηματικές αντιδράσεις. Το μόνο βέβαιο, είναι ότι η δυνατότητα διαγραφής κακών αναμνήσεων μόνο βοηθητική θα μπορούσε να είναι.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr