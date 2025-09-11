Ειδήσεις | Ελλάδα

Αίγιο: Φωτιά στην περιοχή Άλσος - Μήνυμα από το 112

Μήνυμα, μέσω του 112, εστάλη στους κατοίκους της περιοχής Λάκκα, της Αχαΐας, προκειμένου να απομακρυνθούν προς τις περιοχές, Κρήνη και Γρηγόρι, λόγω της πυρκαγιάς που μαίνεται σε δασική έκταση, στο Άλσος.

Στο σημείο επιχειρούν 52 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 13 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού πέντε πυροσβεστικά αεροπλάνα και τρία ελικόπτερα. Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρα οχήματα της αυτοδιοίκησης.

