Μιχαηλίδου: Επιδιώκουμε η φωνή της νεολαίας να ακούγεται δυνατά

Πρόσκληση προς τους ενδιαφερόμενους δήμους να υποβάλουν τις προτάσεις τους για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026».

Πρόσκληση προς τους ενδιαφερόμενους δήμους να υποβάλουν τις προτάσεις τους για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026», απευθύνει το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, μέσω της ΓΓ Στεγαστικής Πολιτικής και της Διεύθυνσης Νεολαίας.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάδειξη ενός Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού, ο οποίος, κατόπιν αξιολόγησης, διακρίνεται σε εθνικό επίπεδο για τον σχεδιασμό και την υιοθέτηση πολιτικών και στοχευμένων δράσεων για τη νεολαία.

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν από ειδική επιτροπή, η οποία θα καταθέσει στην Υπουργό την εισήγησή της, ενώ η ανακήρυξη της «Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2026» θα πραγματοποιηθεί έως το τέλος του έτους. Ο Δήμος που θα αναδειχθεί νικητής θα λάβει επιχορήγηση ύψους έως 80.000 € για την υλοποίηση των δράσεων που περιλαμβάνονται στην πρότασή του.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου τόνισε τη σημασία του θεσμού: «Ενθαρρύνουμε τους Δήμους να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026 και με αυτόν τον τρόπο να παρουσιάσουν τις δράσεις τους για τη νεολαία. Η ανταπόκρισή σας στη σημαντική πρωτοβουλία του ΥΚΟΙΣΟ φέρνει τη νεολαία στο κέντρο της δράσης των τοπικών κοινωνιών. Και για αυτή τη συμβολή σας, επιβραβεύουμε τον Δήμο με την καλύτερη πρόταση και αναδεικνύουμε όλα τα σχέδια ως σημαντικά.

Οι νέες και οι νέοι μας πρέπει να έχουν λόγο στα κοινά, άμεση σύνδεση, αλληλεπίδραση και ισχυρούς δεσμούς με τον τόπο τους. Είμαι σίγουρη ότι οι προτάσεις σας θα αποτελέσουν ώριμες και καλές πρακτικές και θα εξασφαλίσουν όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που θα ενισχύσουν τη συμμετοχή των νέων στη διαμόρφωση μιας βιώσιμης πολιτικής για τη νεολαία. Ο πρώτος λόγος για τους νέους μας ανήκει στη νεολαία μας! Ας συνεργαστούμε για να δώσουμε στη φωνή τους τη δύναμη να διαμορφώσει το μέλλον της νέας γενιάς. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και Δήμοι, μπορούμε, με συνεργατικές και πρωτοποριακές ενέργειες, να υποστηρίξουμε τους νέους μας και την ευοίωνη προοπτική της χώρας μας».

Σύμφωνα με σχετική απόφαση της υπουργού, οι ενδιαφερόμενοι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής τους στη διεύθυνση: [email protected], έως και τις 30 Οκτωβρίου 2025, ώρα 23:59.

