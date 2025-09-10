Πυροβολισμοί στο Πάρκο Τρίτση τα ξημερώματα – Πάνω από 15 κάλυκες στο σημείο

Σοβαρό επεισόδιο, με ανταλλαγή πυροβολισμών, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (10/9) στο Πάρκο Τρίτση, στο Ίλιον.

Συγκεκριμένα, τριάντα περίπου άτομα, Ρομά σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, συνεπλάκησαν άγρια και κάποιοι από αυτούς έβγαλαν όπλα και πυροβόλησαν στον αέρα, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Ιλίου, που κλήθηκαν στο σημείο, να εντοπίσουν περισσότερους από δεκαπέντε κάλυκες.

Μάλιστα, κάποιοι από αυτούς ήταν σφηνωμένοι σε αυτοκίνητα καθώς και σε τοίχους, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες και όλα τα άτομα τα οποία ενεπλάκησαν σε αυτόν τον άγριο καυγά, λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα σήμερα στο Πάρκο Τρίτση στο Ίλιον.