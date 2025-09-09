Πτυχία κολλεγίων: Επίσημα αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Παιδείας

Με βάση τις εξελίξεις στην Ιδιωτική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και με αίσθημα ευθύνης προς τη μεγάλη κοινότητα φοιτητών, αποφοίτων και συνεργατών των Ελληνικών Κολλεγίων, θα θέλαμε να ενημερώσουμε για τα παρακάτω:

Τα Νομικά Πρόσωπα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.) δεν υποκαθιστούν, σε καμία περίπτωση, τα αδειοδοτημένα Κολλέγια που λειτουργούν για περισσότερες από πέντε δεκαετίες στη χώρα μας ως παραρτήματα δημόσιων Βρετανικών Πανεπιστημίων, έχουν αδειοδοτηθεί και τα πτυχία τους αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Παιδείας (ΑΤΕΕΝ).

Τα Κολλέγια, συνεχίζουν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους, προσφέροντας τα ίδια υψηλά επίπεδα εφαρμοσμένης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και φοιτητικής υποστήριξης που τα χαρακτηρίζουν μέχρι σήμερα.

Οι ισχυρές, επί δεκαετίες, συνεργασίες με τα μητρικά Βρετανικά Πανεπιστήμια συνεχίζουν να ισχύουν κανονικά - και μάλιστα να εξελίσσονται - και όλα τα προγράμματα σπουδών λειτουργούν όπως έχουν εγκριθεί και προσφέρονται μέχρι σήμερα.

Τα επαγγελματικά -δε- δικαιώματα των φοιτητών και πτυχιούχων των Κολλεγίων παραμένουν ανεπηρέαστα και καμία από τις υφιστάμενες με την ίδρυση ΝΠΠΕ διαδικασίες δεν τα μεταβάλει.

Κατανοούμε απόλυτα ότι οι αλλαγές και οι διαδικασίες από την αναθεώρηση του νομικού πλαισίου που επιτρέπει τη λειτουργία μη κρατικών Πανεπιστημίων στην Ελλάδα χρήζουν διευκρινίσεων και απαντήσεων με γνώμονα τη σωστή πληροφόρηση των νέων και των οικογενειών τους.

Ως προς αυτό ο Σύνδεσμος Ελληνικών Κολλεγίων - σκοπός του οποίου από το 1998 είναι η προώθηση και διασφάλιση της ανώτατης ευρωπαϊκής εκπαίδευσης στην Ελλάδα - είναι «εδώ» για τους χιλιάδες φοιτητές και απόφοιτούς του.

Τα Κολλέγια, έχοντας αναδείξει αποφασιστικά τις μεγάλες δυνατότητες της Βρετανικής διακρατικής εκπαίδευσης, θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν, συμπληρωματικά προς το κρατικό σύστημα εκπαίδευσης, σημαντικό ρόλο στα τεκταινόμενα του κλάδου.

Σύνδεσμος Ελληνικών Κολλεγίων