ΟΗΕ: Ζητά την άμεση διεξαγωγή έρευνας σχετικά με τους 17 θανάτους διαδηλωτών στο Νεπάλ

Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίσθηκαν κατά τη βίαιη καταστολή συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας στο Κατμαντού με αφορμή το μπλοκάρισμα ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης που εξελίχθηκαν σε μαζικές διαδηλώσεις εναντίον της κυβέρνησης του Νεπάλ.

Τα Ηνωμένα Έθνη ζήτησαν σήμερα την άμεση διεξαγωγή έρευνας σχετικά με τους 17 θανάτους σε διαδήλωση που διαλύθηκε βίαια από την αστυνομία στο Νεπάλ.

«Είμαστε σοκαρισμένοι από τους θανάτους και τους τραυματισμούς διαδηλωτών στο Νεπάλ και ζητούμε ταχεία και διαφανή έρευνα», αναφέρει η εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η Ραβίνα Σαμντασάνι.

Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίσθηκαν κατά τη βίαιη καταστολή συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας στο Κατμαντού με αφορμή το μπλοκάρισμα ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης που εξελίχθηκαν σε μαζικές διαδηλώσεις εναντίον της κυβέρνησης του Νεπάλ.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η κυβέρνηση διέταξε τον αποκλεισμό 26 πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης – συμπεριλαμβανομένων των Facebook, YouTube, X και LinkedIn – επειδή δεν είχαν ολοκληρώσει τη διαδικασία αδειοδότησης εντός της προθεσμίας, προκαλώντας δυσφορία και οργή σε εκατομμύρια χρήστες.

Το πρωί της Δευτέρας, χιλιάδες νέοι βγήκαν στους δρόμους του Κατμαντού, ζητώντας από τις αρχές να άρουν τον αποκλεισμό των κοινωνικών δικτύων, καταγγέλλοντας παράλληλα τη διαφθορά που – όπως λένε – μαστίζει αυτήν τη μικρή χώρα των Ιμαλαΐων.

Επεισόδια ξέσπασαν όταν οι δυνάμεις ασφαλείας εμπόδισαν τους διαδηλωτές να πλησιάσουν στο κοινοβούλιο και χρησιμοποίησαν κανόνια νερού, γκλομπ και δακρυγόνα για να απωθήσουν το πλήθος.

Η Διεθνής Αμνηστία ζήτησε «ανεξάρτητη και αμερόληπτη έρευνα» σχετικά με την επιχείρηση των δυνάμεων ασφαλείας, επιβεβαιώνοντας τις καταγγελίες για χρήση πραγματικών πυρών από αστυνομικούς.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε μόνο «δακρυγόνα και κανόνια νερού» εναντίον των διαδηλωτών, επιβεβαίωσε τον αριθμό των νεκρών (17) και έκανε λόγο για περίπου 400 τραυματίες, συμπεριλαμβανομένων 100 αστυνομικών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ