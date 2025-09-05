Ειδήσεις | Διεθνή

Το φετινό ήταν το θερμότερο καλοκαίρι που έχει βιώσει η Πορτογαλία από το 1931

Newsroom
Το φετινό καλοκαίρι ήταν το θερμότερο που έχει βιώσει η Πορτογαλία από το 1931, με μέσες θερμοκρασίες 1,55 βαθμούς Κελσίου πάνω από τον μέσο όρο υπολογισμένο για την περίοδο 1991-2020, ανακοίνωσε σήμερα η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία.

Στη χώρα, που επλήγη από καταστροφικές δασικές πυρκαγιές τον Αύγουστο, το φετινό καλοκαίρι ήταν επίσης το πιο ξηρό από το 1931, με τις βροχοπτώσεις να αντιστοιχούν μόνο στο 24% της κανονικής τιμής μεταξύ 1991 και 2020, ανέφερε το πορτογαλικό ινστιτούτο θάλασσας και ατμόσφαιρας (IPMA) στο κλιματολογικό του δελτίο για το καλοκαίρι του 2025.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Πορτογαλία
Καύσωνας
Πυρκαγιά

