ΕΕ για δασμούς Κίνας στο χοιρινό: Θα υπερασπιστούμε τους παραγωγούς μας

«Μπορώ να σας διαβεβαιώσω κατηγορηματικά ότι θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να υπερασπιστούμε τους παραγωγούς και τη βιομηχανία μας», δήλωσε σήμερα από τις Βρυξέλλες ο εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν για θέματα Εμπορίου Όλαφ Γκιλ.

«Θα μελετήσουμε τις λεπτομέρειες και θα αποφασίσουμε τα επόμενα βήματα, αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω κατηγορηματικά ότι θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να υπερασπιστούμε τους παραγωγούς και τη βιομηχανία μας», δήλωσε σήμερα από τις Βρυξέλλες ο εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν για θέματα Εμπορίου Όλαφ Γκιλ, σχετικά με την απόφαση της Κίνας να επιβάλει προσωρινούς δασμούς στις εισαγωγές χοιρινού κρέατος από την ΕΕ.

Ο κύριος Γκιλ μίλησε και για την έρευνα αντιντάμπινγκ που ξεκίνησε το Πεκίνο τον Ιούνιο, λέγοντας πως «η Επιτροπή παρακολούθησε αυτές τις διαδικασίες πλήρως και στενά σε όλα τα στάδια» και πως η έρευνα από το Πεκίνο «βασίστηκε σε αμφισβητήσιμες κατηγορίες και ανεπαρκή στοιχεία και, συνεπώς, δεν ήταν σύμφωνη με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου για την έναρξή της».

