Πορτογαλία: Στους 16 οι νεκροί από τον εκτροχιασμό του τελεφερίκ στη Λισαβόνα

Μία Γαλλοκαναδή σκοτώθηκε από τον εκτροχιασμό τελεφερίκ στη Λισαβόνα προχθές, Τετάρτη, που προκάλεσε τον θάνατο 16 ανθρώπων, ανακοίνωσε σήμερα ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

Μία Γαλλοκαναδή σκοτώθηκε από τον εκτροχιασμό τελεφερίκ στη Λισαβόνα προχθές, Τετάρτη, που προκάλεσε τον θάνατο 16 ανθρώπων, ανακοίνωσε σήμερα ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

Πρόκειται για ένα θύμα που δεν είχε ταυτοποιηθεί μέχρι τώρα ως Γαλλίδα.

«Έχουμε την επιβεβαίωση του θανάτου μίας συμπατριώτισσάς μας στα τραγικό δυστύχημα», ανέφερε ο υπουργός στην πλατφόρμα X.

Ο τελευταίος απολογισμός είναι 16 νεκροί και πέντε σοβαρά τραυματίες, σύμφωνα με τον Πορτογάλο πρωθυπουργό Λουίς Μοντενέγκρο, ο οποίος μίλησε για "μία από τις μεγαλύτερες ανθρώπινες τραγωδίες" στην πρόσφατη ιστορία της χώρας.

Μέχρι τώρα, μεταξύ των ανθρώπων που σκοτώθηκαν στο δυστύχημα είναι πέντε Πορτογάλοι, δύο Νοτιοκορεάτες και ένας Ελβετός, σύμφωνα με την πορτογαλική εισαγγελία.

Η αστυνομία δήλωσε «με υψηλό βαθμό πιθανότητας» πως μεταξύ αυτών που σκοτώθηκαν είναι επίσης δύο Καναδοί, ένας Αμερικανός, ένας Γερμανός και ένας Ουκρανός, ανεβάζοντας σε οκτώ τον αριθμό των αλλοδαπών που σκοτώθηκαν στο δυστύχημα.

Το Γαλλικό Πρακτορείο δεν είναι προσώρας σε θέση να πει αν η Γαλλοκαναδέζα που ο θάνατός της ανακοινώθηκε σήμερα από το Παρίσι είναι ένα από τα δύο θύματα που ταυτοποιήθηκαν ως Καναδοί από την αστυνομία ή αν πρόκειται για ένα από τα τρία άτομα των οποίων η εθνικότητα παραμένει ακόμη άγνωστη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ