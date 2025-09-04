Ειδήσεις | Διεθνή

Νέος σεισμός 5,6 βαθμών στο ανατολικό τμήμα του Αφγανιστάν

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Νέος σεισμός 5,6 βαθμών στο ανατολικό τμήμα του Αφγανιστάν
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται περίπου 40 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης Τζαλαλαμπάντ και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 10 χιλιόμετρα.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,6 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στο ανατολικό Αφγανιστάν, κοντά στα σύνορα με το Πακιστάν, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) και το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS).

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται περίπου 40 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης Τζαλαλαμπάντ και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 10 χιλιόμετρα.

Τη νύχτα της Κυριακής η περιοχή συγκλονίστηκε από σεισμό 6 βαθμών, εξαιτίας του οποίου βρήκαν τον θάνατο περισσότεροι από 2.200 άνθρωποι και 3.600 άλλοι έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με απολογισμό των Ταλιμπάν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

ΔΕΘ: Κλείδωσε το πακέτο παροχών για το 2026 – Παρεμβάσεις για στεγαστικό, δημογραφικό και μεσαία εισοδήματα

Αντίστροφη μέτρηση για το «μπαζούκα» της Alpha Bank

Με φθηνή βενζίνη από Βουλγαρία φουλάρουν οι Έλληνες, κλείνουν τα πρατήρια στην παραμεθόριο

tags:
Σεισμός
Αφγανιστάν

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider