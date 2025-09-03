Ειδήσεις | Ελλάδα

Λαθρεμπόριο καυσίμων: Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ - 20 συλλήψεις και κατάσχεση χρηματικών ποσών

Λαθρεμπόριο καυσίμων: Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ - 20 συλλήψεις και κατάσχεση χρηματικών ποσών
Κατά την διάρκεια της επιχείρησης, που έγινε σε συνεργασία με ΑΑΔΕ, ΔΕΕ, ΣΕΚ, τις διευθύνσεις ανάπτυξης των περιφερειών και τις τοπικές αστυνομικές υπηρεσίες, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε δεκάδες πρατήρια υγρών καυσίμων και σε αποθήκες στις παραπάνω περιοχές.

Πραγματοποιήθηκε χθες ευρεία αστυνομική επιχείρηση από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, γνωστή ως και «ελληνικό FBI», σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Άρτα, Λάρισα, Τρίκαλα, Κατερίνη, Βόλο και Λακωνία με αντικείμενο το λαθρεμπόριο καυσίμων, απάτη σε βάρος των πελατών πρατηρίων με ελλειμματικές παραδόσεις, φοροδιαφυγή με χρήση εικονικών παρασταστικών και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη 20 ατόμων, ενώ εντόπισαν και κατάσχεσαν μεγάλα χρηματικά ποσά, λογισμικά παρέμβασης στα συστήματα εισροών-εκροών καθώς και ποσότητες υγρών καυσίμων, που προέρχονταν από λαθρεμπόριο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

