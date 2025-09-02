ΕΕΤΤ: Απόσυρση ενισχυτή σήματος κινητής τηλεφωνίας ASHATA GSM980C

Αποσύρεται από την ελληνική αγορά ο ενισχυτής σήματος κινητής τηλεφωνίας με εμπορική ονομασία ASHATA GSM980C, ο οποίος κατασκευάζεται από την εταιρεία Yeepin GmbH με απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Η απόφαση αυτή βασίστηκε σε αποτελέσματα δοκιμών και ελέγχων που πραγματοποίησε η αρμόδια ισπανική αρχή εποπτείας της αγοράς ραδιοεξοπλισμού SETELECO στο συγκεκριμένο προϊόν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ισπανικής αρχής (2014/53/EU-E-250121-20189), διαπιστώθηκε ότι το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ και συγκεκριμένα ως προς:

α) την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των προσώπων και των κατοικίδιων ζώων (άρθρο 3.1.α), β) το επαρκές επίπεδο ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (άρθρο 3.1.β) και

γ) την αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος και την αποφυγή επιβλαβών παρεμβολών (άρθρο 3.2).

Κατόπιν των ανωτέρω, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΕΤΤ, αποφασίστηκε η απόσυρση του προϊόντος, με σχετική κοινοποίηση στα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ε.Ε. και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του συστήματος ICSMS (Σύστημα Πληροφοριών και Επικοινωνίας για την Εποπτεία της Αγοράς), στο πλαίσιο της προβλεπόμενης ενωσιακής διαδικασίας προστασίας και διασφάλισης (Άρθρο 41 του ΠΔ 98/2017, ΦΕΚ 139/Α/20.09.2017). Επειδή εντός του προβλεπόμενου τριμήνου δεν υπεβλήθη ένσταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή άλλο κράτος μέλος, το μέτρο θεωρείται πλέον δικαιολογημένο και εφαρμόζεται και στην ελληνική αγορά.

Ως εκ τούτου, οι οικονομικοί φορείς που έχουν διαθέσει στην αγορά τον εν λόγω ενισχυτή σήματος κινητής τηλεφωνίας ASHATA GSM980C, απαιτείται να προχωρήσουν στις απαραίτητες διαδικασίες απόσυρσής του, ενημερώνοντας σχετικά την ΕΕΤΤ για τις ενέργειές τους.

Για τη διευκόλυνση κάθε ενδιαφερόμενου, το σύνολο των αποφάσεων της ΕΕΤΤ που αφορούν την απόσυρση ή ανάκληση προϊόντων είναι διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο της Αρχής.