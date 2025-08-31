CDC: Πρώην στελέχη προειδοποιούν για «καταστροφικές» πολιτικές δημόσιας υγείας της κυβέρνησης Τραμπ

Για πρωτοφανείς καταστάσεις κάνει λόγο ο Τομ Φρίντεν, επικεφαλής του Οργανισμού επί της προεδρίας Ομπάμα.

Πρώην διευθυντικά στελέχη των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), της κυριότερης υπηρεσίας δημόσιας υγείας των ΗΠΑ, εξέφρασαν σήμερα την ανησυχία τους για την «καταστροφή» της πολιτικής δημόσιας υγείας, ιδίως όσον αφορά τους εμβολιασμούς, από την κυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας την για πολιτικοποίηση και «ιδεολογικοποίηση» της επιστήμης.

Ο Αμερικανός υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, σκεπτικιστής απέναντι στα εμβόλια, βρίσκεται σε ανοιχτή σύγκρουση με τα CDC, τον οργανισμό υγείας που βρίσκεται υπό την εποπτεία του, από τότε που το υπουργείο ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα την απόλυση της διευθύντριας Σούζαν Μονάρεζ, που δεν συμπλήρωσε ούτε μήνα στη θέση της επικεφαλής των CDC.

Έπειτα από την εξέλιξη αυτή, ο επικεφαλής πολιτικής εμβολιασμών των CDC και καταπολέμησης αναπνευστικών ασθενειών - όπως η Covid-19 - Δημήτρης Δασκαλάκης παραιτήθηκε επίσης, μαζί με πολλούς άλλους ανώτερους αξιωματούχους.

«Είχα ανησυχίες εδώ και μήνες», δήλωσε ο Δρ Δασκαλάκης μιλώντας στο ABC News.

Αλλά «ποτέ δεν φανταζόμουν ότι (...) το τείχος προστασίας μεταξύ επιστήμης και ιδεολογίας θα καταρρεύσει πλήρως», τόνισε ο διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Ανοσοποίησης και Αναπνευστικών Νόσων (NCIRD).

Σύμφωνα με τους δικηγόρους της Μονάρεζ, η πρώην επικεφαλής των CDC είχε αρνηθεί «να εγκρίνει αντιεπιστημονικές και επικίνδυνες ντιρεκτίβες» που ζητούσε ο υπουργός Κένεντι, γνωστός για την αντιεμβολιαστική του στάση.

Στη θέση αυτού του επαγγελματία επιστήμονα, ο Λευκός Οίκος θα διορίσει τον Τζιμ Ο'Νιλ, δεξί χέρι του Κένεντι και πρώην χρηματοδότη τεχνολογίας, ως προσωρινό διευθυντή των CDC, ανέφερε η Washington Post.

«Το γεγονός ότι δεν έχουμε έναν κορυφαίο επιστήμονα στο τιμόνι των CDC σημαίνει ότι δεν θα μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε με το υπουργείο Υγείας για να εφαρμόσουμε πραγματικά μια καλή πολιτική δημόσιας υγείας», είπε ο Δασκαλάκης.

Το χειρότερο, για τον Τομ Φρίντεν, ο οποίος ηγήθηκε των CDC από το 2009 έως το 2017 κατά τις δύο προεδρίες του Μπαράκ Ομπάμα, «η δημόσια υγεία δέχεται επίθεση».

«Αυτό που βλέπουμε είναι πρωτοφανές. Ποτέ δεν έχει απολυθεί διευθυντής των CDC», δήλωσε στο CNN σχετικά με την Μονάρεζ, η οποία είχε διοριστεί πριν από λίγες εβδομάδες από τον ίδιο τον Κένεντι.

Σύμφωνα με τον Φρίντεν, «δεν είναι πλέον δυνατό να έχουμε εμπιστοσύνη σε οτιδήποτε προέρχεται από το υπουργείο Υγείας ή τα CDC».

Κατήγγειλε επίσης «την εκτεταμένη ζημιά» που έχει προκληθεί στον «έλεγχο της κατανάλωσης καπνού, στις προόδους για την ποιότητα του νερού βρύσης» και «στην διάλυση υποδομών εμβολιασμού».

«Καταστρέφουν την προστασία της υγείας μας. Είμαστε λιγότερο προστατευμένοι», κατέληξε ο γιατρός.

