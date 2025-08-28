Αποπέμφθηκε από τον Τραμπ η διευθύντρια της υπηρεσίας δημόσιας υγείας των ΗΠΑ

Στη συνέχεια, τέσσερις ακόμη αξιωματούχοι της κυριότερης υπηρεσίας δημόσιας υγείας των ΗΠΑ δημοσιοποίησαν την παραίτησή τους.

Την αποπομπή της διευθύντριας του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (Centers for Disease Control and Prevention - CDC) ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος καθώς η ίδια αρνήθηκε να παραιτηθεί. Στη συνέχεια, τέσσερις ακόμη αξιωματούχοι της κυριότερης υπηρεσίας δημόσιας υγείας των ΗΠΑ δημοσιοποίησαν την παραίτησή τους.

Ο διορισμός της Σούζαν Μονάρεζ στην ηγεσία του CDC είχε εγκριθεί μόλις στα τέλη Ιουλίου από τη Γερουσία, ενώ αποτέλεσε την δεύτερη επιλογή του υπουργού υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, αφότου απέσυρε τον Μάρτιο τον Ντέιβιντ Γουέλντον, πρώην βουλευτή και γιατρό γνωστό για τις αντιεμβολιαστικές θέσεις του, λόγω του φόβου ότι δεν θα εξασφάλιζε τον αριθμό των απαιτούμενων ψήφων στο Κογκρέσο.

«Η Σούζαν Μονάρεζ δεν συμφωνεί με το πρόγραμμα του προέδρου», τόνισε ο Κους Ντεσάι, αναπληρωτής εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, σε ανακοίνωσή του που έλαβε το Γαλλικό Πρακτορείο. Πρόσθεσε πως «αρνήθηκε να παραιτηθεί, παρότι ενημέρωσε τον υπουργό Υγείας για την πρόθεσή της να το κάνει» και κατά συνέπεια «ο Λευκός Οίκος αποπέμπει την κ. Μονάρεζ από τη θέση».

Η αξιωματούχος «ούτε παραιτήθηκε, ούτε έλαβε ειδοποίηση από τον Λευκό Οίκο πως αποπέμφθηκε», ανέφεραν νωρίτερα δικηγόροι της.

«Ως πρόσωπο με ακεραιότητα κι αφοσίωση στην επιστήμη, δεν έχει ούτε παραιτηθεί, ούτε λάβει ειδοποίηση από τον Λευκό Οίκο πως απαλλάχτηκε από τα καθήκοντά της» ανέφεραν οι δικηγόροι, κατηγορώντας τον υπουργό Υγείας Κένεντι Τζούνιορ ότι εργαλειοποιεί, «μετατρέπει σε όπλο τη δημόσια υγεία» για «πολιτικούς σκοπούς», άρα «θέτει σε κίνδυνο τη ζωή εκατομμυρίων Αμερικανών».

Πάντα σύμφωνα με τους δικηγόρους της, ο υπουργός προσπάθησε να διώξει τη διευθύντρια του CDC όταν αρνήθηκε «να βάλει σφραγίδα σε αντιεπιστημονικές και επικίνδυνες οδηγίες» του «και να διώξει ειδικούς για ζητήματα δημόσιας υγείας».

Μερικές ώρες πριν, ο υπουργός Υγείας είχε ανακοινώσει πως η κ. Μονάρεζ «δεν είναι πλέον διευθύντρια» του CDC μέσω X. «Την ευχαριστούμε για την αφοσιωμένη υπηρεσία της στον αμερικανικό λαό», πρόσθετε.

Η είδηση, που μετέδωσε αρχικά η Washington Post, καταγράφεται με φόντο τις δραστικές μεταβολές στην εμβολιαστική πολιτική των ΗΠΑ, με αποφάσεις του Ρόμπερτ Κένεντι του νεότερου.

«Αρκετά πια», ήταν το σχόλιο υψηλόβαθμου στελέχους των CDC, του Δημήτρη Δασκαλάκη, που ανακοίνωσε μέσω X την παραίτησή του με εκτενές κείμενο στο οποίο κατήγγειλε την πίεση της νέας αμερικανικής κυβέρνησης για την κατάρτιση «πολιτικών και εγγράφων που δεν αντανακλούν την επιστημονική πραγματικότητα».

Αφότου ανέλαβε το αξίωμα, ο Ρόμπερτ Κένεντι ο νεότερος προχωρά σε εκ βάθρων αλλαγές στις αμερικανικές υπηρεσίες υγείας και στην εμβολιαστική πολιτική των ΗΠΑ, αποπέμποντας γνωστούς ειδικούς, περιορίζοντας την πρόσβαση σε εμβόλια κατά της COVID-19, διακόπτοντας τη χρηματοδότηση στην ανάπτυξη νέων εμβολίων κ.λπ. Πολύ συχνά μέτρα που ανακοινώνει αντίκεινται προς την επιστημονική συναίνεση και επικρίνονται από ειδικούς εκτός κυβέρνησης.

Εκατοντάδες νυν και πρώην εργαζόμενοι της κυριότερης αμερικανικής υπηρεσίας που είναι αρμόδια για τη δημόσια υγεία υπέγραψαν κατόπιν ανοικτή επιστολή, κατηγορώντας τον RFK Jr. πως τους θέτει σε κίνδυνο διαδίδοντας ψευδείς ειδήσεις, ιδίως για τα εμβόλια.

