Η «μυστηριώδης» ανάρτηση Τραμπ: Τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει αυτό που έρχεται

Η ανάρτησή του προέδρου των ΗΠΑ είναι ένα retweet από πλευράς του ενός χρήστη της πλατφόρμας του Χ. Αδιευκρίνιστο το νόημα της.

Ένα «μυστηριώδες» ποστάρισμα στον λογαριασμό του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Truth Social έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Αφορά σε μια εικόνα του που αναφέρει «the world will soon understand, nothing can stop what is coming», δηλαδή ότι «ο κόσμος σύντομα θα καταλάβει, τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει αυτό που έρχεται».

Η ανάρτησή του προέδρου των ΗΠΑ είναι ένα retweet από πλευράς του ενός χρήστη της πλατφόρμας του Χ.

Το τι θέλει να πει τόσο ο αρχικός χρήστης του Χ (με το όνομα Flopop), όσο και ο πρόεδρος Τραμπ παραμένει αδιευκρίνιστο.

Ντόναλντ Τραμπ
ΗΠΑ

