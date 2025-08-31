Σε γραμμή Τραμπ το Κρεμλίνο - Ευρωπαϊκή η ευθύνη για το ουκρανικό αδιέξοδο

Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις παρακωλύουν τις προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ, αναφέρει η Μόσχα.

Σε γραμμή... Τραμπ το Κρεμλίνο, καθώς και αυτό με τη σειρά του επέρριψε ευθύνες στην Ευρώπη για το διαφαινόμενο αδιέξοδο στο ουκρανικό ζήτημα. Όπως ανέφερε η Μόσχα οι ευρωπαϊκές δυνάμεις παρακωλύουν τις προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία και ότι η Ρωσία θα συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της στην Ουκρανία έως η Μόσχα να δει πραγματικές ενδείξεις ότι το Κίεβο είναι έτοιμο για την ειρήνη.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σε δημοσιογράφους ρωσικών κρατικών μέσων ενημέρωσης ότι η «ευρωπαϊκή πλευρά του πολέμου» συνεχίζει να εμποδίζει τις αμερικανικές και ρωσικές προσπάθειες για την Ουκρανία.

«Είμαστε έτοιμοι να επιλύσουμε το πρόβλημα με πολιτικά και διπλωματικά μέσα», υπογράμμισε ο Πεσκόφ.

«Όμως, μέχρι στιγμής δεν βλέπουμε αμοιβαιότητα από την πλευρά του Κιέβου σε αυτό. Επομένως, θα συνεχίσουμε την ειδική στρατιωτική επιχείρηση».

Ευρωπαϊκό σαμποτάζ βλέπει το επιτελείο Τραμπ

Σύμφωνα με πληροφορίες του Axios, ανώτεροι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πιστεύουν ότι ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες ενώ στηρίζουν δημόσια την προσπάθεια του Προέδρου Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, ταυτόχρονα προσπαθούν διακριτικά να ανατρέψουν την πρόοδο που σημειώθηκε παρασκηνιακά μετά τη σύνοδο στην Αλάσκα.

Δύο εβδομάδες μετά τη σύνοδο κορυφής μεταξύ του Προέδρου Τραμπ και του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, δεν έχει σημειωθεί ξεκάθαρη πρόοδος προς τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με εκνευρισμένους συνεργάτες του Τραμπ, η ευθύνη δεν βαραίνει τον ίδιο τον Τραμπ ή ακόμη και τον Πούτιν, αλλά τους Ευρωπαίους συμμάχους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου χάνουν πλέον την υπομονή τους με τους Ευρωπαίους ηγέτες, τους οποίους κατηγορούν ότι ενθαρρύνουν την Ουκρανία να επιμείνει σε μη ρεαλιστικές εδαφικές παραχωρήσεις από τη Ρωσία.

«Οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να παρατείνουν αυτόν τον πόλεμο και ταυτόχρονα να στηρίζουν υπόγεια παράλογες απαιτήσεις, ενώ περιμένουν από την Αμερική να επωμιστεί το κόστος», δήλωσε ανώτατος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο Axios. «Αν η Ευρώπη θέλει να κλιμακώσει αυτόν τον πόλεμο, αυτό θα είναι δική της επιλογή. Αλλά τότε θα αρπάζουν την ήττα μέσα από τα χέρια της νίκης».

Σύμφωνα με το επιτελείο του Τραμπ, οι Ευρωπαίοι φέρεται να πιέζουν τον Ζελένσκι να επιμείνει για ένα «καλύτερο συμφωνητικό» - μια μαξιμαλιστική προσέγγιση που, κατά την άποψή τους, έχει επιδεινώσει τον πόλεμο.