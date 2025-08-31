Τραμπ: Κατηγορεί τους Ευρωπαίους για σαμποτάζ στο ουκρανικό - Ωθούν το Κίεβο σε μαξιμαλιστικές απαιτήσεις

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου χάνουν πλέον την υπομονή τους με τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Axios, ανώτεροι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πιστεύουν ότι ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες ενώ στηρίζουν δημόσια την προσπάθεια του Προέδρου Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, ταυτόχρονα προσπαθούν διακριτικά να ανατρέψουν την πρόοδο που σημειώθηκε παρασκηνιακά μετά τη σύνοδο στην Αλάσκα.

Ο Λευκός Οίκος έχει ζητήσει από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ να καταρτίσει μια λίστα με κυρώσεις που θα μπορούσαν ρεαλιστικά να επιβληθούν από την Ευρώπη κατά της Ρωσίας.

Δύο εβδομάδες μετά τη σύνοδο κορυφής μεταξύ του Προέδρου Τραμπ και του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, δεν έχει σημειωθεί ξεκάθαρη πρόοδος προς τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με εκνευρισμένους συνεργάτες του Τραμπ, η ευθύνη δεν βαραίνει τον ίδιο τον Τραμπ ή ακόμη και τον Πούτιν, αλλά τους Ευρωπαίους συμμάχους.

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου χάνουν πλέον την υπομονή τους με τους Ευρωπαίους ηγέτες, τους οποίους κατηγορούν ότι ενθαρρύνουν την Ουκρανία να επιμείνει σε μη ρεαλιστικές εδαφικές παραχωρήσεις από τη Ρωσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Axios, οι κυρώσεις που οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν την Ευρώπη να υιοθετήσει κατά της Ρωσίας περιλαμβάνουν τον πλήρη τερματισμό όλων των αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου - καθώς και την επιβολή δευτερογενών δασμών από την ΕΕ σε Ινδία και Κίνα, παρόμοιων με αυτούς που έχουν ήδη επιβληθεί από τις ΗΠΑ στην Ινδία.

«Οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να παρατείνουν αυτόν τον πόλεμο και ταυτόχρονα να στηρίζουν υπόγεια παράλογες απαιτήσεις, ενώ περιμένουν από την Αμερική να επωμιστεί το κόστος», δήλωσε ανώτατος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο Axios. «Αν η Ευρώπη θέλει να κλιμακώσει αυτόν τον πόλεμο, αυτό θα είναι δική της επιλογή. Αλλά τότε θα αρπάζουν την ήττα μέσα από τα χέρια της νίκης».

Σύμφωνα με το επιτελείο του Τραμπ, οι Ευρωπαίοι φέρεται να πιέζουν τον Ζελένσκι να επιμείνει για ένα «καλύτερο συμφωνητικό» - μια μαξιμαλιστική προσέγγιση που, κατά την άποψή τους, έχει επιδεινώσει τον πόλεμο.

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ θεωρούν πως οι Βρετανοί και οι Γάλλοι δείχνουν πιο εποικοδομητική στάση. Ωστόσο, εκφράζουν παράπονα ότι άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να επωμιστούν εξ ολοκλήρου το κόστος του πολέμου, χωρίς οι ίδιες να ρισκάρουν τίποτα.

«Το να φτάσεις σε μια συμφωνία είναι η τέχνη του εφικτού», δήλωσε ο ανώτατος αξιωματούχος. «Αλλά ορισμένοι Ευρωπαίοι εξακολουθούν να λειτουργούν σε έναν κόσμο παραμυθένιο, αγνοώντας το γεγονός ότι για να χορέψεις ταγκό χρειάζονται δύο».

Μετά τις συναντήσεις του με τον Πούτιν και τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Τραμπ επανειλημμένα δήλωσε ότι το επόμενο βήμα πρέπει να είναι μια σύνοδος κορυφής Πούτιν-Ζελένσκι. Μέχρι στιγμής, οι Ρώσοι έχουν αρνηθεί.

Ταυτόχρονα, οι Ουκρανοί έχουν απορρίψει οποιαδήποτε συζήτηση για πιθανές εδαφικές παραχωρήσεις, εκτός αν οι Ρώσοι προσέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ο Τραμπ ήταν εμφανώς εκνευρισμένος με την κατάσταση κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου την Τρίτη. «Όλοι κάνουν μόνο φιγούρες. Είναι όλα μπούρδες», είπε.

Οι μαζικοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί της Ρωσίας στο Κίεβο, μαζί με τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου, στέλνουν περαιτέρω το μήνυμα ότι η ειρήνη δεν πλησιάζει.

«Ίσως και οι δύο πλευρές αυτού του πολέμου να μην είναι έτοιμες να τον τερματίσουν μόνες τους. Ο πρόεδρος θέλει να τελειώσει, αλλά οι ηγέτες αυτών των δύο χωρών πρέπει επίσης να το θέλουν και να είναι έτοιμοι να το κάνουν», δήλωσε την Πέμπτη η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ.

