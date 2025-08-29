Πώς θα λειτουργεί το Ενιαίο Μητρώο Ακινήτων

Στο Ενιαίο Μητρώο Ακινήτων θα έχουν πρόσβαση πολίτες, ιδιοκτήτες ακινήτων υπό την προϋπόθεση ύπαρξης εμπράγματου ή άλλου εγγραπτέου δικαιώματος.

Το Ενιαίο Μητρώο Ακινήτων (Ε.Μ.Α.), η νέα ψηφιακή πλατφόρμα διαλειτουργικότητας του Ελληνικού Κτηματολογίου που θα τεθεί σε λειτουργία μέσα στο 2026, αποτελεί άλλο ένα βήμα για την καταγραφή των ακινήτων με στόχο τη διευκόλυνση των συναλλαγών και τη μείωση της γραφειοκρατίας. Πρόκειται για τη νέα υπηρεσία του Κτηματολογίου στην οποία θα συγκεντρώνονται και θα απεικονίζονται όλα τα νομικά, πολεοδομικά, διοικητικά, δασικά, φορολογικά, ενεργειακά και λοιπά δεδομένα που αφορούν την ακίνητη περιουσία σε όλη την επικράτεια.

Το Ε.Μ.Α. θα αντλεί και θα συνδυάζει πληροφορίες από όλα τα συναφή Μητρώα και τις βάσεις δεδομένων του Δημοσίου. Στόχος είναι, σε συνδυασμό με το Κτηματολόγιο και το ΜΙΔΑ (Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων) της ΑΑΔΕ, να απλουστευτούν οι συναλλαγές για τους πολίτες, τις υπηρεσίες και τους άμεσα και έμμεσα εμπλεκόμενους επαγγελματικούς κλάδους, να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η φορολογική δικαιοσύνη και να μειωθεί το λειτουργικό κόστος θωρακίζοντας ταυτόχρονα το δημόσιο συμφέρον.

Το έργο έχει προκηρυχθεί και βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών. Η συμβατική του διάρκεια είναι 7 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και εκτιμάται ότι θα τεθεί σε πλήρη παραγωγική λειτουργία μέχρι το τέλος Ιουνίου 2026. Όταν τεθεί σε λειτουργία, οι πολίτες δεν θα χρειαστεί να περάσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους καθώς αυτά θα αντλούνται αυτόματα ενώ τα ακίνητα θα διατηρούν τον αριθμό ΚΑΕΚ, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν νέες κωδικοποιήσεις.

Στο Ενιαίο Μητρώο Ακινήτων θα έχουν πρόσβαση πολίτες, ιδιοκτήτες ακινήτων υπό την προϋπόθεση ύπαρξης εμπράγματου ή άλλου εγγραπτέου δικαιώματος, ενώ επαγγελματίες (δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, μηχανικοί κ.λπ.) θα αντλούν αξιόπιστα δεδομένα για τις ανάγκες των καθηκόντων τους. Από τη λειτουργία της πλατφόρμας τον επόμενο χρόνο θα ωφεληθεί η δημόσια διοίκηση καθώς θα συγκεντρώνονται τα δεδομένα που έως σήμερα ήταν κατακερματισμένα σε πολλούς φορείς, ενώ θα μειωθεί η γραφειοκρατία για όλους τους χρήστες μέσω της χρήσης Business Intelligence και εργαλείων ETL για αυτοματοποιημένη συλλογή και ανάλυση δεδομένων. Η νέα πλατφόρμα θα επιτρέπει να συγκεντρώνονται σε ένα σημείο όλες οι κρίσιμες πληροφορίες, ενώ σκοπός είναι να καταργηθεί η ανάγκη επαναλαμβανόμενων αιτήσεων αλλά και να αυξηθεί η ασφάλεια των συναλλαγών.

Η συγκεκριμένη πλατφόρμα θα λειτουργεί συνδυαστικά με το νέο Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) από την ΑΑΔΕ, το οποίο θα κληθούν όλοι οι ιδιοκτήτες να δηλώσουν εκ νέου τα στοιχεία των ακινήτων και τη χρήση τους, ήτοι εάν κατοικούν σε αυτά, εάν τα εκμισθώνουν ή εάν είναι κενά ενώ από την πλευρά τους, και οι ενοικιαστές θα δηλώσουν τα ακίνητα που μισθώνουν.

Το Ε.Μ.Α και το ΜΙΔΑ αποτελούν δύο βασικούς πυλώνες του ψηφιακού μετασχηματισμού στον κλάδο των ακινήτων και παρά τις προκλήσεις που παρουσιάζει η δημιουργία ενός λειτουργικού συστήματος, όπου θα «κουμπώνουν» πολλές ετερογενείς πληροφορίες, τα δύο έργα έρχονται να καλύψουν κενά δεκαετιών όπως είναι αυτό της απογραφής των ακινήτων, μία λειτουργία η οποία είναι ήδη γνωστή σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες εδώ και πολλά χρόνια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η διαφορά του με το ΜΙΔΑ είναι ότι η πλατφόρμα που υποστηρίζει το εσωτερικό σύστημα της ΑΑΔΕ διασταυρώνει φορολογικά στοιχεία (Ε2, Ε9) με τον ΚΑΕΚ για επαλήθευση κυριότητας, εντοπίζει τη χρήση του ακινήτου (ενοικίαση, παραχώρηση, αχρησία), ενώ το κοινό τους στοιχείο είναι ότι το ΜΙΔΑ θα διασυνδέεται με το Κτηματολόγιο μέσω του Ε.Μ.Α., εξασφαλίζοντας πλήρη και αξιόπιστη εικόνα.