ΗΠΑ: Προβλήματα σε διαδίκτυο και τηλεφωνία στη Νεβάδα λόγω απροσδιόριστου «συμβάντος ασφαλείας»

Ο κυβερνήτης της Νεβάδας ανακοίνωσε ότι πολιτειακές υπηρεσίες έκλεισαν, ιστότοποι έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας και οι τηλεφωνικές γραμμές υπολειτουργούν, λόγω ενός αδιευκρίνιστου «συμβάντος ασφαλείας» του δικτύου.

Το γραφείο του κυβερνήτη Τζο Λομπάρντο ανέφερε σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ ότι ορισμένοι ιστότοποι πολιτειακών υπηρεσιών ή τηλεφωνικές γραμμές μπορεί να καθυστερούν ή να μην είναι διαθέσιμοι μέχρι να επιλυθεί το πρόβλημα.

Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επικοινωνήσει με τον ιστότοπο του κυβερνήτη και με πολλές άλλες υπηρεσίες της Νεβάδας.

Δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής πού οφείλεται το πρόβλημα. Συνήθως, τέτοιου είδους συμβάντα σχετίζονται με επιθέσεις χάκερ που ζητούν λύτρα, αφού «κλειδώσουν» το δίκτυο υπολογιστών των θυμάτων τους, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές.

Η Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας και Ασφάλειας των Υποδομών ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι «παρακολουθεί ενεργά» το συμβάν και «συνεργάζεται με την Πολιτεία της Νεβάδας για να παράσχει τη βοήθειά της».

Το FBI απέφυγε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο.

