Αλλάζει το τοπίο στα τυχερά παίγνια: Η ΕΕΕΠ δρομολογεί ολιστική νομοθετική αναμόρφωση

Ξεκινά η κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τα τυχερά παίγνια.

Σε μια φιλόδοξη και αναγκαία πρωτοβουλία με δομικό χαρακτήρα για τη λειτουργία της αγοράς τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα, προχωρά η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ). Πρόκειται για ένα εκτεταμένο έργο που έχει ως βασικό στόχο την επιστημονική αξιολόγηση, κωδικοποίηση και αναβάθμιση του νομικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τα τυχερά παίγνια, σε μια προσπάθεια αποκατάστασης της συνοχής, της σαφήνειας και της λειτουργικότητας του υφιστάμενου θεσμικού περιβάλλοντος.

Το έργο έχει σχεδιαστεί από το σημερινό πρόεδρος της ΕΕΕΠ κ. Δ. Ντζανάτο ο οποίος αποχωρεί από την θέση με τον Αντώνη Βαρθολομαίο να αναλαμβάνει την θέση του και μία σειρά από αλλαγές που έχουν δρομολογηθεί και πρέπει να πάρουν «σάρκα και οστά» μέσα στο 2025.

Κακονομία, πολυνομία και αποσπασματικότητα: μια παθογένεια που ζητά λύση

Όπως τονίζεται στο σχετικό άρθρο του newsletter της ΕΕΕΠ, το ισχύον ρυθμιστικό και νομοθετικό καθεστώς χαρακτηρίζεται από «στοιχεία πολυνομίας και κακονομίας». Δηλαδή, πρόκειται για ένα πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί από διαφορετικούς νόμους και ρυθμίσεις, συχνά αποσπασματικά, κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, χωρίς ενιαίο στρατηγικό σχεδιασμό.

Αποτέλεσμα είναι ένα ιδιαίτερα εκτεταμένο και περίπλοκο σύστημα διατάξεων, που περιλαμβάνει διαφορετικές πηγές κανόνων, με κενά, αντιφάσεις, ασάφειες και δυσκολία κατανόησης, ακόμα και για τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του κλάδου. Όπως επισημαίνει η ΕΕΕΠ, είναι «δύσκολο να το καταλάβει ένας επενδυτής, ένα στέλεχος ή ένας σύμβουλος».

Παρότι οι προβλέψεις του νόμου για το «Επιτελικό Κράτος» ενθαρρύνουν και επιβάλλουν την κωδικοποίηση της νομοθεσίας, ελάχιστες πρωτοβουλίες έχουν υλοποιηθεί έως τώρα σε εθνικό επίπεδο. Η ύπαρξη σχετικού θεσμικού πλαισίου, όμως, δεν αρκεί: απαιτείται και η πολιτική και οργανωτική βούληση για την εφαρμογή του.

Στρατηγική προσέγγιση με επιστημονικά και θεσμικά κριτήρια

Η ΕΕΕΠ εντάσσει το έργο αυτό στο πλαίσιο του γενικότερου στρατηγικού της σχεδιασμού, ως αυτοτελές έργο, το οποίο θα ξεκινήσει το Φθινόπωρο του 2025. Η προσέγγιση προβλέπεται να είναι επιστημονική, υψηλού επιπέδου και μεθοδική.

Η Επιτροπή προγραμματίζει συνεργασία με εξειδικευμένους νομικούς για τη διαχείριση των πολύπλοκων ζητημάτων του υφιστάμενου νομικού πλαισίου, ενώ θα πραγματοποιηθεί συνεχής διαβούλευση με τους νόμιμους παρόχους τυχερών παιγνίων, ώστε να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην πράξη.

Το πρώτο και κρίσιμο στάδιο περιλαμβάνει μια αναλυτική αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων ρυθμίσεων με τη χρήση δομημένων κριτηρίων. Με αυτή τη διαδικασία θα εντοπιστούν:

- ασάφειες στις διατυπώσεις των διατάξεων,

- εσωτερικές αντιφάσεις,

- προφανή κενά ή παραλείψεις,

- προβλήματα λειτουργικότητας σε κανόνες ή διαδικασίες.

Στο τέλος της φάσης αυτής, θα διατυπωθούν τεκμηριωμένες προτάσεις αντιμετώπισης, με σκοπό την κατάρτιση ενός σύγχρονου, ενιαίου και εφαρμόσιμου πλαισίου.

Ο στόχος: ένας ενιαίος νόμος και λιγότεροι, καλύτεροι κανονισμοί

Το πρώτο μεγάλο παραδοτέο της διαδικασίας θα είναι η δημιουργία ενός ενιαίου διοικητικού νόμου, που θα ενσωματώνει και θα συγκεντρώνει τις διατάξεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, με τρόπο σαφή, κωδικοποιημένο και λειτουργικό. Η προσπάθεια αυτή δεν στοχεύει αρχικά στην αλλαγή του περιεχομένου των κανόνων, αλλά στην κωδικοποίησή τους σε ένα ενιαίο κείμενο, προκειμένου να υπάρξει θεσμική καθαρότητα.

Το επόμενο στάδιο θα αφορά την κωδικοποίηση των υφιστάμενων κανονισμών, οι οποίοι σήμερα παρουσιάζουν πολλαπλότητα, αλληλοεπικαλύψεις και συχνές διαφοροποιήσεις.

Η κατεύθυνση της ΕΕΕΠ είναι να υπάρξει:

- μείωση του αριθμού των κανονισμών, και

- καθιέρωση τακτικής αναβάθμισης τους, αντί της διαρκούς έκδοσης νέων κανονιστικών πράξεων.

Κάθε τροποποίηση ή διαμόρφωση νέου κανονιστικού πλαισίου θα γίνεται πλέον κατόπιν αξιολόγησης, με βάση κριτήρια, τεκμηριωμένες ανάγκες και στόχους αποτελεσματικότητας και διαφάνειας.

Προτάσεις που θα κατατεθούν προς νομοθέτηση

Η ολοκλήρωση του έργου δεν σταματά στην κωδικοποίηση. Οι προτάσεις που θα προκύψουν για την ουσιαστική βελτίωση του θεσμικού πλαισίου θα υποβληθούν στην κυβέρνηση, προκειμένου να υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία και θεσμοθέτηση των αλλαγών που απαιτούνται.

Η ΕΕΕΠ αναγνωρίζει τη σημασία του έργου αυτού και δεν διστάζει να το χαρακτηρίσει ως «πολύ σημαντικό» για τα δεδομένα της. Η συνολική διάρκεια του έργου εκτιμάται σε περίπου δύο έτη, με σταδιακή εξέλιξη και παραδοτέα που θα ανακοινώνονται στο πλαίσιο της θεσμικής της λειτουργίας.

