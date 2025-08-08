Σε εξέλιξη φωτιά στην Κερατέα - Εκκενώνονται δύο οικισμοί

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Μανούτσο Κερατέας Αττικής. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 14.00 σε οικοπεδικούς χώρους, ενώ κοντά υπάρχουν οικισμοί.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 92 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, εθελοντές, 3 αεροσκάφη και και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Την απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Δροσιά ζητά η Πολιτική Προστασία, μέσω μηνύματος του 112, λόγω της δασικής πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη στο Μανούτσο Κερατέας. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Δροσιά της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Δροσιά απομακρυνθείτε προς Ανάβυσσο. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

Λίγα λεπτά αργότερα, νέο μήνυμα του 112 εστάλη σε κατοίκους του οικισμού Χάρβαλου Κερατέας προκειμένου να απομακρυνθούν απ' αυτόν και να κατευθυνθούν προς Ανάβυσσο. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Χάρβαλο της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Χάρβαλο απομακρυνθείτε προς Ανάβυσσο».

Διακοπή κυκλοφορίας

Σε διακοπή της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων στη επαρχιακή οδό Κερατέας- Αναβύσσου προχώρησε η Τροχαία, λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη στην περιοχή Μανούτσο Κερατέας. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται στις υποδείξεις των τροχονόμων για την ασφάλεια τους, αλλά και για την διευκόλυνση των πυροσβεστικών οχημάτων.