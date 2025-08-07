Νέο τζακ ποτ στο Τζόκερ: 23,5 εκατ. ευρώ στην κλήρωση της Κυριακής

Οι κληρώσεις Τζόκερ λαμβάνουν χώρα κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00 το βράδυ.

Νέο τζακ ποτ σημειώθηκε στην κλήρωση Τζόκερ της Πέμπτης (7/8) που μοίραζε 22 εκατ. ευρώ.

Βρέθηκαν επίσης 4 τυχερά δελτία με 5 επιτυχίες, που κερδίζουν από 100.000 ευρώ, ενώ 44 δελτία με 4+1 επιτυχίες κέρδισαν από 2.500 ευρώ.

Επομένως, στην κλήρωση της Κυριακής, το ποσό που θα μοιραστεί θα ανέρχεται σε 23,5 εκατ. ευρώ.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν σήμερα ήταν: 12, 18, 26, 29, 31 και Τζόκερ το 15.

Τζόκερ: Η κλήρωση για τα 22 εκατ. ευρώ

Κλήρωση Τζόκερ: Πώς να παίξετε

Η συμμετοχή στο Τζόκερ γίνεται σε πρακτορεία του ΟΠΑΠ ή διαδικτυακά. Στην πρώτη περίπτωση η συμμετοχή επιτρέπεται σε όσους έχουν συμπληρώσει τα 18 τους χρόνια και διαδικτυακά σε εκείνους που έχουν κλείσει τα 21 έτη.

Συμμετοχές γίνονται δεκτές από την ολοκλήρωση της προηγούμενης κλήρωσης έως και 30 λεπτά πριν από την έναρξη της επόμενης. Το διάστημα που μεσολαβεί από την ολοκλήρωση κατάθεσης δελτίων (21:30) μέχρι την έναρξη της κλήρωσης (περίπου στις 22:00) είναι απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλιστούν όλες οι συμμετοχές.

Η ακύρωση εκτυπωμένου αποδεικτικού συμμετοχής επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση συμμετοχής στο Τζόκερ μέσω των πρακτορείων και εφόσον οι επιλογές ενός δελτίου δεν συμπίπτουν με τις επιλογές του αποδεικτικού συμμετοχής. Δηλαδή, αν το αποδεικτικό συμμετοχής έχει, λόγω τεχνικού προβλήματος, διαφορετικά στοιχεία (π.χ. επιλεγμένοι αριθμοί, αριθμός συνεχόμενων κληρώσεων) από αυτές που είχε επιλέξει ο παίκτης στο δελτίο που συμπλήρωσε για επικύρωση.