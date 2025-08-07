Άγρια συμπλοκή με πυροβολισμούς στη Νέα Ζωή Ασπροπύργου - 17 συλλήψεις από την ΕΛΑΣ

Μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είναι σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες, στη Νέα Ζωή Ασπροπύργου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, η επιχείρηση αποφασίστηκε μετά την άγρια συμπλοκή μεταξύ Ρομά και ομογενών από την πρώην Σοβιετική Ένωση, που κατέληξε σε δεκάδες πυροβολισμούς.

Από το πρωί δυνάμεις της αστυνομίας διενεργούν εκτεταμένους ελέγχους στον καταυλισμό Ρομά στη Νέα Ζωή και ήδη έχουν πραγματοποιήσει 17 συλλήψεις.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για διάφορα αδικήματα, όπως ρευματοκλοπή, αποφάσεις που εκκρεμούσαν σε βάρος τους και ένας για ενδοοικογενειακή βία, σε βάρος του οποίου είχε υποβληθεί μήνυση λίγες ώρες πριν.

Υπενθυμίζεται ότι το σοβαρό επεισόδιο που έδωσε το έναυσμα για τη σημερινή επιχείρηση συνέβη το βράδυ της περασμένης Δευτέρας στη Νέα Ζωή, έξω από τον καταυλισμό των Ρομά. Εκεί, τέσσερις Ρομά, που επέβαιναν σε ΙΧ αυτοκίνητο καταδίωξαν τέσσερις ομογενείς που επίσης επέβαιναν σε ΙΧ αυτοκίνητο και κάποια στιγμή συνεπλάκησαν άγρια. Οι ομογενείς κατάφεραν να ξεφύγουν και κατέληξαν σε εταιρεία ιδιοκτησίας ενός εξ αυτών, αφήνοντας το αυτοκίνητο τους απέξω.

Οι τέσσερις Ρομά τους ακολούθησαν όμως και άρχισαν να πυροβολούν εναντίον της εταιρείας, ρίχνοντας δεκάδες σφαίρες, με αποτέλεσμα να προξενήσουν ζημιές στο αυτοκίνητο των τεσσάρων άλλων, σε ένα ακόμα αυτοκίνητο, ενώ βρέθηκαν οπές από σφαίρες και σε παρακείμενη οικία, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κανείς.

Οι δύο από τους τέσσερις Ρομά, που πρωταγωνίστησαν στο επεισόδιο, συνελήφθησαν χτες το βράδυ και κρατούνται στο τμήμα ασφάλειας Ασπροπύργου.

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης στον καταυλισμό θα γίνουν ανακοινώσεις από την ΕΛΑΣ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ