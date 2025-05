Ισραήλ: Πύραυλος των Χούθι έπεσε κοντά στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν

Με επτά φορές πιο ισχυρά αντίποινα απειλεί το Ισραήλ τους Χούθι. Σημειώθηκαν τραυματισμοί, αλλά όχι θύματα. Ξεκίνησαν εκ νέου οι πτήσεις.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 12:52

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα την πτώση βλήματος ή συντριμμιών κοντά στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Ισραήλ, έπειτα από προσπάθειες αναχαίτισης πυραύλου που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη.

"Πολλές προσπάθειες έγιναν για να αναχαιτιστεί ο πύραυλος που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη", διευκρίνισε ο ισραηλινός στρατός στην ανακοίνωσή του, στην οποία γνωστοποιεί την πτώση αντικειμένου στη ζώνη του αεροδρομίου, χωρίς να διευκρινίζει αν επρόκειτο για πύραυλο ή για τα συντρίμμια από την αναχαίτιση του βλήματος.

"Το περιστατικό τελεί υπό διερεύνηση", σημειώνει.

