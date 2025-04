Σε πύρινο κλοιό η Ιερουσαλήμ - Εκκενώσεις περιοχών, κλείσιμο αυτοκινητοδρόμων και ανάπτυξη στρατού

Η ισραηλινή αστυνομία διέκοψε την κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει την Ιερουσαλήμ με το Τελ Αβίβ και εκκένωσε κοινότητες κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς έδωσε εντολή στον στρατό να αναπτύξει δυνάμεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που εξαπλώνονται ραγδαία δυτικά της Ιερουσαλήμ, στην ίδια περιοχή που επλήγη την προηγούμενη εβδομάδα από φωτιές. Η ισραηλινή αστυνομία διέκοψε την κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει την Ιερουσαλήμ με το Τελ Αβίβ και εκκένωσε κοινότητες κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου.

Περιοχές περίπου 30 χιλιόμετρα δυτικά της Ιερουσαλήμ εκκενώθηκαν, μετέδωσαν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, τα οποία δείχνουν πλάνα με πυροσβέστες να μάχονται με τις φλόγες. «Βρισκόμαστε σε κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης και όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις πρέπει να κινητοποιηθούν για να σωθούν ζωές και να τεθούν υπό έλεγχο οι πυρκαγιές», δήλωσε ο Κατς σε ανακοίνωσή του.

Israel is engulfed by devastating wildfires



Authorities are evacuating local residents, and the road to Jerusalem has been blocked.



Greece, Croatia, Cyprus, and Italy have already sent assistance. Strong winds are fueling the rapid spread of the fire. pic.twitter.com/rQ6kfFSCq5

— NEXTA (@nexta_tv) April 30, 2025