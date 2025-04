Μασκ: Επίθεση στον «ιθύνοντα νου» των δασμών Τραμπ Πίτερ Ναβάρο

Η δίχως φρένα κατρακύλα στη Wall έχει αρχίσει να φέρνει τις πρώτες (και εμφανείς) γκρίνιες στον στενό κύκλο του Τραμπ.

Κατά του Πήτερ Ναβάρο, του οικονομικού σύμβουλου του Ντόναλντ Τραμπ, επιτέθηκε ο Έλον Μασκ με αναρτήσεις του στην πλατφόρμα του Χ. Ο Ναβάρο που θεωρείται ως ο ιθύνων νους πίσω από τους δασμούς που επέβαλε ο Αμερικανός πρόεδρος και ως το άτομο που τους διαμόρφωσε στην τελική μορφή τους, είναι οικονομολόγος απόφοιτος του Χάρβαρντ.

Σύμφωνα με τον Independent, ο Μασκ που πάντα έβγαινε μπροστά για να υπερασπιστεί τον Τραμπ, μετά την επιβολή των δασμών που τον έκανε να μετρά απώλειες 30 δισ. δολαρίων στο ταμπλό της Wall Street - μέσα στη γενικότερη «σφαγή» που εξαέρωσε τρισ. δολάρια κεφαλαιοποίησης- παρέμεινε σιωπηλός. Αυτό και μόνο κάνει την βρετανική εφημερίδα να αναρωτιέται αν έχει αρχίσει να «ραγίζει» το μέτωπο των πιστών υποστηρικτών του Τραμπ.

Όμως αντέδρασε όταν χρήστης του Χ ανάρτησε βίντεο από το CNN στο οποίο ο Ναβάρο υπερασπιζόταν τους δασμούς, σημειώνοντας θετικά ότι πήγε στο Χάρβαρντ. Ο Μασκ διαφώνησε με αυτό, αποκαλώντας το «κακό πράγμα».

«Ένα διδακτορικό στα Οικονομικά από το Χάρβαρντ είναι κάτι κακό, όχι καλό», έγραψε στο Χ.

Elon Musk now taking open shots at fellow top WH adviser Peter Navarro, who happens to be an architect of the Trump tariffs Musk has largely avoided commenting on. pic.twitter.com/UGH7JI82uF

— Aaron Blake (@AaronBlake) April 5, 2025