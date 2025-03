LIVE η 2η ημέρα του συνεδρίου του Κύκλου Ιδεών «Η Ελλάδα Μετά VIIΙ»

Σε εξέλιξη βρίσκεται η 2η ημέρα του συνεδρίου του Κύκλου Ιδεών «Η Ελλάδα Μετά VIIΙ: Η Ευρώπη, η Ελλάδα και ο καταιγισμός των νέων προκλήσεων - Αναζητώντας πλαίσιο αναφοράς».

Το πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας είναι το ακόλουθο:

[11:00- 14:00] Κύκλος IΙ: Ελληνική οικονομία και Διεθνείς προκλήσεις

[11:00-11:20] Συζήτηση

Γιάννης Στουρνάρας, Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος

Ειρήνη Χρυσολωρά, Δημοσιογράφος

[11:25-11:45] Συζήτηση

Κωστής Χατζηδάκης, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης

Νίκος Φιλιππίδης, Δημοσιογράφος

[11:50-12:15] Συζήτηση

Ευάγγελος Μυτιληναίος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, METLEN Energy & Metals

Παύλος Τσίμας, Δημοσιογράφος

[12:20-12:40] Συζήτηση

Θόδωρος Τρύφων, Συνδιευθύνων Σύμβουλος, ELPEN, Πρόεδρος ΠΕΦ, Μέλος ΔΣ, ΣΕΒ και Μέλος ΔΣ, Ευρωπαϊκής Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας

Βάσω Αγγελέτου, Δημοσιογράφος

[12:45-13:10] Πάνελ

Γιώργος Βερνίκος, Γενικός Γραμματέας ΣΕΤΕ, Πρόεδρος ΙΝΣΕΤΕ, Μέλος Ευρωπαϊκής ΟΚΕ, Μέλος και πρώην Πρόεδρος ΟΚΕ

Απόστολος Ταμβακάκης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, EOS Capital Partners

Συντονίζει: Βάσω Αγγελέτου, Δημοσιογράφος

[13:15-13:50] Πάνελ

Παναγιώτης Λιαργκόβας, Πρόεδρος του ΚΕΠΕ, Καθηγητής Οικονομικών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Θοδωρής Πελαγίδης, Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης, ΠΑΠΕΙ

Θεοχάρης Φιλιππόπουλος, Πρόεδρος, Capital.gr ΑΕ και Αττικών Εκδόσεων ΑΕ, Πρόεδρος, ΕΝΕΔ

Συντονίζει: Ελευθερία Κούρταλη, Δημοσιογράφος

-Διάλειμμα 15΄-

[14:05- 18:00] Κύκλος IΙI: Μπορεί να συναφθεί ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο; - Παλιές και νέες ανισότητες, τα όρια αντοχής της μεσαίας τάξης

[14:05-14:35] Πάνελ

Μιλτιάδης Νεκτάριος, Ομότιμος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Παναγής Παναγιωτόπουλος, Αν. Καθηγητής, ΕΚΠΑ

Συντονισμός: Φαίη Μακαντάση, Διευθύντρια Ερευνών, διαΝΕΟσις

[15:05-15:25] Συζήτηση

Νίκος Βέττας, Γενικός Διευθυντής, ΙΟΒΕ, Καθηγητής, ΟΠΑ

Δήμητρα Καδδά, Δημοσιογράφος

[15:30-15:55] Πάνελ

Νίκος Δεμερτζής, Καθηγητής Πολιτικής Κοινωνιολογίας και Επικοινωνίας, ΕΚΠΑ

Γιάννης Μαστρογεωργίου, Ειδικος Γραμματέας Foresight / Συντονιστής Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Συντονίζει: Κώστας Γιαννακίδης, Δημοσιογράφος

[16:00-16:20] Συζήτηση

Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος του Ομίλου Εταιριών LYKTOS

Γιάννης Παπαδογιάννης, Δημοσιογράφος

[16:25-16:45] Συζήτηση

Σπύρος Θεοδωρόπουλος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος BESPOKE SGA HOLDINGS Α.Ε., Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ΣΕΒ

Νίκη Λυμπεράκη, Δημοσιογράφος

[16:50-17:10] Συζήτηση

Γιάννης Ρέτσος, Πρόεδρος ΙΟΒΕ, CEO Electra Hotels & Resorts

Νίκος Φιλιππίδης, Δημοσιογράφος

[17:15-17:35] Συζήτηση

Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Επιστήμης Υπολογιστών, ΜΙΤ, Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη (online)

Κώστας Γιαννακίδης, Δημοσιογράφος

[17:35-17:55] Συζήτηση

Ambassador Kurt Volker, Distinguished Fellow at the Center for European Policy Analysis; former US Ambassador to NATO and Special Representative for Ukraine Negotiations (online)

Παύλος Τσίμας, Δημοσιογράφος

[18:00- 20:30] Κύκλος IV: Από τη μεταρρυθμιστική αμηχανία στη θεσμική καινοτομία

[18:00-18:20] Συζήτηση

Θεόδωρος Λιβάνιος, Υπουργός Εσωτερικών

Νίκη Λυμπεράκη, Δημοσιογράφος

[18:25-18:50] Πάνελ

Κώστας Καρτάλης, Καθηγητής, ΕΚΠΑ, Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κλιματική Αλλαγή

Κώστας Μπακογιάννης, Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών

Συντονίζει: Κατερίνα Χριστοφιλίδου, Δημοσιογράφος

[18:55-19:10] Εισήγηση

Ιωάννης Σαρμάς, Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ε.τ., πρώην υπηρεσιακός Πρωθυπουργός

[19:10-19:25] Εισήγηση

Μια παρέμβαση για τον ελληνικό σιδηρόδρομο

Ιωάννης Κ. Μουρμούρης, Καθηγητής Management & Οικονομικής των Μεταφορών, ΔΠΘ, π. Διευθύνων Σύμβουλος ΟΣΕ, π. Ερευνητής INRETS “Institut National de Recherche sur les Transports et leur Securité” France

[19:30-20:30] Πάνελ

Μιλένα Αποστολάκη, Βουλευτής, Δικηγόρος

Δημήτρης Βερβεσός, Πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, Πρόεδρος, ΔΣΑ

Γεώργιος Δελλής, Καθηγητής Νομικής Σχολής, ΕΚΠΑ

Γιάννης Ιωαννίδης, Δικηγόρος, Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Αντώνης Καραμπατζός, Καθηγητής Νομικής Σχολής, ΕΚΠΑ

Αντύπας Καρίπογλου, Δικηγόρος

Συντονίζει: Ιωάννου Μάνδρου, Δημοσιογράφος