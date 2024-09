Oasis: Χαμός με τις «δυναμικές τιμές» των εισιτηρίων που ξεπέρασαν τα 400 ευρώ

Η επιχειρηματική τακτική της «δυναμικής τιμολόγησης» έφτασε στο απροχώρητο, αφού οι τιμές των εισιτηρίων αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 200 λίρες

Ακόμα και τα ίδια τα αδέλφια Γκάλαχερ, οι δύο βασικοί ιδρυτές του βρετανικού συγκροτήματος Oasis, που λατρεύουν να βρίσκονται στο επίκεντρο, δεν περίμεναν ποτέ πως η ανακοίνωση της επανένωσής τους μετά από 15 χρόνια για την πραγματοποίηση συναυλιών, θα προκαλούσε τέτοια αναταραχή στους οπαδούς τους, στην βρετανική κυβέρνηση, στους διοργανωτές live events, αλλά και στην Κομισιόν.

Η επιχειρηματική τακτική της «δυναμικής τιμολόγησης» έφτασε στο απροχώρητο, αφού οι τιμές των εισιτηρίων αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 200 λίρες καθώς η ζήτηση εκτινάχθηκε στα ύψη, γεγονός που προκάλεσε την οργή των θαυμαστών του συγκροτήματος, αναγκάζοντας τη Γραμματέα Πολιτισμού της Βρετανίας, Λίζα Νάντι, να προχωρήσει σε δημόσια κατακραυγή και να υποσχεθεί έρευνα θέλοντας να διασφαλίσει ότι τα εισιτήρια θα πωλούνταν «σε δίκαιες τιμές», όπως δήλωσε χαρακτηριστικά.

UK 🇬🇧

Two extra Wembley Stadium shows have been added due to phenomenal demand.

Tickets will be sold by a staggered, invitation-only ballot process. Applications to join the ballot will be opened first to the many UK fans who were unsuccessful in the initial on sale with… pic.twitter.com/Dpfhk49va3

— Oasis (@oasis) September 4, 2024