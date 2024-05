ΗΠΑ: Τουλάχιστον 21 νεκροί από ανεμοστρόβιλους στο νότιο τμήμα της χώρας

Ο απολογισμός των θυμάτων από τους ανεμοστρόβιλους και άλλες σφοδρές καταιγίδες στις νότιες ΗΠΑ αυξήθηκε περαιτέρω σε τουλάχιστον 21 νεκρούς, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές, με τα ακραία καιρικά φαινόμενα να μετατοπίζονται προς το ανατολικό τμήμα της χώρας.

Από το Σάββατο, ανεμοστρόβιλοι σάρωσαν τις πεδινές εκτάσεις στο νότιο τμήμα της χώρας, ξεκινώντας από το βόρειο τμήμα του Τέξας για να κατευθυνθούν προς τα ανατολικά, ισοπεδώνοντας στο πέρασμά τους κτίρια και υποδομές.

