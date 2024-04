Πλημμύρες στο Ντουμπάι: Η Emirates ανέστειλε το τσεκ-ιν επιβατών που αναχωρούν από το DBX

Το αεροδρόμιο ανακοίνωσε πως οι πτήσεις καθυστερούν ή κατευθύνονται προς άλλα αεροδρόμια, ενώ πληρώματα αδυνατούν να φθάσουν στο αεροδρόμιο εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Η Emirate Airlines ανέστειλε σήμερα έως τα μεσάνυχτα το τσεκ-ιν των επιβατών που αναχωρούν από το Ντουμπάι αφού βροχοπτώσεις ρεκόρ προκάλεσαν σημαντικές ζημιές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η εν λόγω αεροπορική εταιρεία με έδρα το Ντουμπάι ανακοίνωσε πως θα συνεχιστεί η διακίνηση των επιβατών που φθάνουν στο Ντουμπάι και αυτών που βρίσκονται ήδη σε τράνζιτ, αλλά προειδοποίησε ότι θα πρέπει να αναμένονται καθυστερήσεις στις αναχωρήσεις και τις αφίξεις.

Το Dubai International, κόμβος για την Emirate Airlines, ανέφερε σε χωριστή ανακοίνωσή του ότι αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με καθυστερήσεις και εκτροπές πτήσεων εξαιτίας των σφοδρών βροχοπτώσεων. Οι αρχές του αεροδρομίου, το οποίο είναι το πιο πολυσύχναστο στον κόσμο για διεθνείς πτήσεις και μείζων κόμβος διαμετακόμισης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συμβουλεύει τους επιβάτες στο Ντουμπάι να μην έρχονται στο αεροδρόμιο.

Dubai: Timelapse of the massive storm that caused a historic flood. pic.twitter.com/tackWMYJzO

«Εργαζόμαστε σκληρά για να επαναλάβουμε τις επιχειρήσεις το συντομότερο δυνατό μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες», αναφέρεται στην ανάρτηση στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X. Το αεροδρόμιο ανέστειλε για λίγο τις επιχειρήσεις χθες, Τρίτη, καθώς οι βροχές προκάλεσαν πλημμύρες σε όλο το Ντουμπάι και αλλού στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ένας εβδομηντάχρονος πολίτης των Εμιράτων έχασε τη ζωή του χθες, Τρίτη, το πρωί, όταν το όχημά του παρασύρθηκε από αστραπιαία πλημμύρα στο εμιράτο Ρας Αλ Χάιμαχ, στο βόρειο τμήμα της χώρας. Τα ΗΑΕ είχαν καταγράψει μέχρι χθες, Τρίτη, στις 9 μ.μ. (20:00 ώρα Ελλάδας) τη μεγαλύτερη ποσότητα βροχής σε διάστημα 24 ωρών από το 1949 που άρχισαν να τηρούνται σχετικά αρχεία, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Μετεωρολογίας.

Το εν λόγω κέντρο ανακοίνωσε ότι 254 χιλιοστά βροχής καταγράφηκαν μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες στο Αλ Άιν, τμήμα του εμιράτου του Αμπού Ντάμπι που συνορεύει με το Ομάν. Τα ΗΑΕ, μια ομοσπονδία εμιράτων, ιδρύθηκαν το 1971. Από τοπικά μέσα ενημέρωσης και σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γίνονται αναφορές σε ζημιές σε διάφορα μέρη της χώρας, περιλαμβανομένων δρόμων που έχουν αποκλεισθεί.

Dubai is experiencing serious flood disaster, but who added the screaming and gunshots sound to the video 🤦 pic.twitter.com/TYteXtM4dT

— Lawrence I. Okoro ( Sir Law ) (@LawrenceOkoroPG) April 17, 2024