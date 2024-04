Αλλαγές στη φανέλα της Εθνικής Γερμανίας - Θυμίζει ναζιστικό σύμβολο το Νο 44

Η Adidas ανακοίνωσε ότι θα αφαιρέσει το νούμερο «44» από τη φανέλα της εθνικής Γερμανίας, αφού προκάλεσε χαμό στο διαδίκτυο για την ομοιότητά του με το λογότυπο που χρησιμοποιούσαν οι ναζιστικές παραστρατιωτικές μονάδες, δηλαδή τα SS.

Χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης άρχισαν να χρησιμοποιούν μια διαδικτυακή υπηρεσία εξατομίκευσης της Adidas για να δημιουργούν φανέλες με τον αριθμό «44» και να επισημαίνουν την ομοιότητα με το λογότυπο Schutzstaffel ή SS.

Adidas has announced it will remove the number 44 for the German national team's shirt from its range due to the design of the numbers, too reminiscent of the SS rune used by the National Socialists, a forbidden symbol for Hitler's 'Schutzstaffel'

