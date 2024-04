Σκληραίνει η μάχη κατά της πειρατείας στη συνδρομητική

Πάνω από 2 χρόνια φυλακή για κακούργημα παράνομης αναμετάδοσης συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών στην Κρήτη

Σκληραίνει η μάχη των αρχών απέναντι στην «πειρατεία», με τις σχετικές συλλήψεις να εντατικοποιούνται και τις ποινές να ξεπερνούν πλέον και τα 3 χρόνια φυλάκισης, δεδομένου ότι η εν λόγω δραστηριότητα συνιστά εγκληματική πράξη.

Τα νέα δεδομένα

Σε αυτό το πλαίσιο πριν από λίγες ημέρες στο Ηράκλειο Κρήτης επιβλήθηκε ποινή άνω των 2 χρόνων φυλάκισης σε 60χρονο από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Ανατολικής Κρήτης καθώς έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο για την κατ' επάγγελμα και σε εμπορική κλίμακα τέλεση του αδικήματος της παράνομης αναμεταδόσεως οπτικοακουστικού περιεχομένου σύμφωνα και με σχετικές επιβαρυντικές περιπτώσεις. Η εν λόγω απόφαση έρχεται σε συνέχεια αντίστοιχης ποινής 3 ετών φυλάκισης που επιβλήθηκε για παρόμοια ποινική υπόθεση στη Λάρισα τις προηγούμενες ημέρες.

Την ίδια στιγμή και στο πλαίσιο της έντονης αστυνομικής δραστηριότητας για την καταπολέμηση της «πειρατείας», παρατηρείται αύξηση των αλληλοκατηγοριών μεταξύ εγκληματικών ομάδων παράνομης αναμετάδοσης συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες οι ομάδες αυτές φαίνεται να ενεπλάκησαν σε έναν έντονο κύκλο αλληλοκατηγοριών.

Με αιχμή του δόρατος την Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, αλλά και την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πατρών που ξεσκέπασαν μεγάλα πανελλαδικά παράνομα κυκλώματα συνδρομητικής πειρατείας με υψηλά κέρδη, οι αρχές έχουν αναλάβει δράση για να διαλευκάνουν τις υποθέσεις αυτές.

Να θυμίσουμε ότι στον αγώνα κατά της πειρατείας συμβάλλει η νέα νομοθετική ρύθμιση που βρίσκεται προ των πυλών, η οποία θα έρθει να ενισχύσει την υπάρχουσα και να συμβαδίσει με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού εκτός των ποινικών προβλέψεων, θα αναγνωρίζει την ευθύνη του χρήστη-κατόχου πειρατικού περιεχομένου και το πρόστιμο θα έρχεται μέσω της ΑΑΔΕ.

Η αυστηροποίηση της νομοθεσίας που επίκειται βέβαια, φαίνεται να έχει περιορίσει την αισθητά τους παράνομους τελικούς χρήστες, με αποτέλεσμα οι εγκληματικές οργανώσεις πειρατικών να κοντράρονται για τη διεκδίκηση του πελατολογίου που απέμεινε. Οι διαμάχες αυτές και η αντιπαραθετική δυναμική των ομάδων έχουν προκαλέσει ανησυχία στις αρχές.

Οι διαστάσεις της πειρατείας

Να θυμίσουμε ότι η ψηφιακή πειρατεία αυξήθηκε κατά 3,3 % το 2022, σύμφωνα με έκθεση του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) που δημοσιεύτηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Η αύξηση συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τις πειρατικές τηλεοπτικές εκπομπές, σειρές, ταινίες και περιοδικά manga, όπως καταγράφεται στη μελέτη «Online Copyright Infringement in the European Union: Films, Music, Publications, Software and TV, 2017-2022» (Παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο στην Ευρωπαϊκή Ένωση: ταινίες, μουσική, εκδόσεις, λογισμικό και τηλεόραση, 2017-2022).

Σύμφωνα με την έκθεση προκύπτει ότι η πειρατεία, με βάση τον αριθμό των μηνιαίων επισκέψεων σε παράνομο περιεχόμενο ανά χρήστη του διαδικτύου, μειωνόταν με αργούς ρυθμούς τα προηγούμενα έτη έως το 2021, ωστόσο η τάση αντιστράφηκε.

Πλέον, η μετάδοση συνεχούς ροής έχει γίνει η δημοφιλέστερη μέθοδος πρόσβασης σε παράνομο τηλεοπτικό περιεχόμενο. Το 58% της πειρατείας στην ΕΕ πραγματοποιείται μέσω μετάδοσης συνεχούς ροής και το 32% μέσω τηλεφόρτωσης. Η χώρα μας δε βρίσκεται στην 3η θέση στην πειρατεία του αθλητικού περιεχομένου ενώ την πρώτη θέση κατέχει η Πορτογαλία και τη δεύτερη η Μάλτα.

Στην περίπτωση της Ελλάδας η πειρατεία στη συνδρομητική τηλεόραση υπολογίζεται από 600 έως 900 χιλ. συνδρομές, όταν τα νοικοκυριά με νόμιμη συνδρομή συνδρομητικής τηλεόρασης φτάνουν τα 1,3 εκατ.